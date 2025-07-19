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Главная Одесса Россияне атаковали Одессу — повреждены жилые дома

Россияне атаковали Одессу — повреждены жилые дома

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 01:06
Обстрел Одессы 19 июля — повреждены жилые дома
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

Россияне в ночь на 19 июля массированно атаковали дронами Одессу. В результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура, в частности, жилые дома.

Об этом в Telegram рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"Несмотря на активную работу наших сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, многоквартирных жилых домов", — говорится в сообщении. 

Кипер уточнил, что все уполномоченные службы начали работу над ликвидацией последствий атаки. Сейчас информация о пострадавших уточняется.

Напомним, что менее часа назад в Одессе прозвучало много звуков взрывов. Военные фиксировали в направлении города вражеские беспилотники.

Также мы писали, что этой ночью на фоне атаки РФ по Киеву, часть дрона упала на один из домов. Обошлось без пожара и пострадавших.

Одесса взрыв обстрелы дрон Шахид-136 инфраструктура Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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