Обстрел Одессы 19 июля — повреждены жилые дома

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

Россияне в ночь на 19 июля массированно атаковали дронами Одессу. В результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура, в частности, жилые дома.

Об этом в Telegram рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"Несмотря на активную работу наших сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, многоквартирных жилых домов", — говорится в сообщении.

Кипер уточнил, что все уполномоченные службы начали работу над ликвидацией последствий атаки. Сейчас информация о пострадавших уточняется.

Напомним, что менее часа назад в Одессе прозвучало много звуков взрывов. Военные фиксировали в направлении города вражеские беспилотники.

Также мы писали, что этой ночью на фоне атаки РФ по Киеву, часть дрона упала на один из домов. Обошлось без пожара и пострадавших.