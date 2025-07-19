Обстрел Одессы 19 июля - разрушенные дома и магазины

Разрушенный дроном магазин в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Одесса ночью снова была под прицелом российских дронов. По городу за менее чем час прилетело более 20 беспилотников. Разрушениям подверглись жилые дома, магазины, аптека и частные дома.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте попадания дрона и сняли последствия разрушений.

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Разбитые салоны и аптеки в Одессе

Одесситка, чье рабочее место пострадало в результате обстрела рассказала, что во время атаки находилась в укрытии. К счастью, здесь никто не пострадал, но серьезно повреждено ее рабочее место.

"Мы находились в бомбоубежище, это мое рабочее место. Очень жаль, что такое происходит. Там наша душа. И хотя никто из нас не пострадал, это беда. Это ненависть из всей глубины души. Это просто невыносимо. Мы вкладываем душу свою, а нас просто бьют, убивают, уничтожают. Это катастрофа. Очень больно и очень жаль, что такое происходит с нашим народом", — добавляет женщина.

Марина, ее рабочее место пострадало в результате обстрела. Фото: Новини.LIVE

Разрушения в магазине одежды. Фото: Новини.LIVE

В помещении упал потолок. Фото: Новини.LIVE

Какие разрушения в Одессе

По данным прокуратуры, в результате ночного обстрела Одессы часть города изуродована. Повреждены по меньшей мере восемь жилых домов, в одном из которых почти десять квартир уничтожены дотла.

Поврежденный автомобиль. Фото: Новини.LIVE

Поврежденный дом в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Также повреждены частные дома, магазины, аптека, лаборатория, салон красоты, кафе и легковые автомобили.

Выбитые окна в доме в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В результате атаки погибла женщина, еще 6 местных жителей получили ранения различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.

Выбитое окно в квартире. Фото: Новини.LIVE

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что в Одессе среди раненых есть ребенок. Также мы писали, что российские оккупанты совершили самую массированную атаку на Павлоград Днепропетровской области.