Обстрел Одессы 19 июля - разрушенные дома и магазины

Россияне бьют по жилью и бизнесу одесситов — фото разрушений
Одесса ночью снова была под прицелом российских дронов. По городу за менее чем час прилетело более 20 беспилотников. Разрушениям подверглись жилые дома, магазины, аптека и частные дома.
Журналисты Новини.LIVE побывали на месте попадания дрона и сняли последствия разрушений.
Разбитые салоны и аптеки в Одессе
Одесситка, чье рабочее место пострадало в результате обстрела рассказала, что во время атаки находилась в укрытии. К счастью, здесь никто не пострадал, но серьезно повреждено ее рабочее место.
"Мы находились в бомбоубежище, это мое рабочее место. Очень жаль, что такое происходит. Там наша душа. И хотя никто из нас не пострадал, это беда. Это ненависть из всей глубины души. Это просто невыносимо. Мы вкладываем душу свою, а нас просто бьют, убивают, уничтожают. Это катастрофа. Очень больно и очень жаль, что такое происходит с нашим народом", — добавляет женщина.
Какие разрушения в Одессе
По данным прокуратуры, в результате ночного обстрела Одессы часть города изуродована. Повреждены по меньшей мере восемь жилых домов, в одном из которых почти десять квартир уничтожены дотла.
Также повреждены частные дома, магазины, аптека, лаборатория, салон красоты, кафе и легковые автомобили.
В результате атаки погибла женщина, еще 6 местных жителей получили ранения различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.
Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что в Одессе среди раненых есть ребенок. Также мы писали, что российские оккупанты совершили самую массированную атаку на Павлоград Днепропетровской области.
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