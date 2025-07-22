После удара российских оккупантов по Одессе в городе зафиксированы пожары

ГСЧС Одесской области борется с огнем. Иллюстративное фото: ГСЧС Одесской области

Армия РФ этой ночью снова атаковала Одессу. Несмотря на героическую работу ПВО города не обошлось без разрушений и пожаров.

Об этом сообщает председатель Одесской ОВА Олег Кипер.

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Что известно на данный момент

Сообщение Олега Кипера. Фото: Скриншот

Согласно сообщению чиновника, в данный момент спасатели борются с огнем, который охватил административное здание. Также надо потушить машины, которые загорелись после атаки россиян.

Информация о пострадавших не поступала, но она уточняется.

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