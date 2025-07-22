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Главная Одесса Оккупанты РФ атаковали Одессу — есть пожары в здании и горят авто

Оккупанты РФ атаковали Одессу — есть пожары в здании и горят авто

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 03:18
После удара российских оккупантов по Одессе в городе зафиксированы пожары
ГСЧС Одесской области борется с огнем. Иллюстративное фото: ГСЧС Одесской области

Армия РФ этой ночью снова атаковала Одессу. Несмотря на героическую работу ПВО города не обошлось без разрушений и пожаров.

Об этом сообщает председатель Одесской ОВА Олег Кипер.

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Сообщение Олега Кипера. Фото: Скриншот

Согласно сообщению чиновника, в данный момент спасатели борются с огнем, который охватил административное здание. Также надо потушить машины, которые загорелись после атаки россиян.

Информация о пострадавших не поступала, но она уточняется.

Новость обновляется...

Одесса пожар ГСЧС дроны война в Украине атака
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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