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Главная Одесса Ночная атака на Одессу — первые фото с места попадания

Ночная атака на Одессу — первые фото с места попадания

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 09:22
Последствия атаки РФ на Одессу в ночь на 22 июля
Парковка после атаки после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Ночью РФ осуществила атаку на Одессу 12 БпЛА: пострадала гражданская застройка, сгорели десятки автомобилей горожан. Известно об одном пострадавшем в результате обстрела.

Об этом сообщает ГСЧС Одесской области и городской голова Геннадий Труханов.

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Последствия атаки

В результате удара дрона в одном из районов города возник пожар на парковке. Горели автомобили и административное здание. Спасатели быстро ликвидировали огонь. Также взрывной волной были выбиты окна в многоэтажках, уничтожены супермаркет и спортзал.

По предварительной информации пострадала 41-летняя женщина, она была госпитализирована с минно-взрывной травмой. На месте работали психологи ГСЧС.

"Враг атаковал Одесскую область ударными БпЛА. Часть дронов летела непосредственно на Одессу. В результате атаки в одном из районов города выбиты окна в многоэтажках, на парковке рядом сгорели автомобили",— говорится в сообщении Геннадия Труханова.

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Пожар на парковке. Фото: ГСЧС Одесской области
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Спасатели работают. Фото: ГСЧС Одесской области
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Тушение пожара. Фото: ГСЧС Одесской области

Прокуратура открыла дело

Одесская областная прокуратура открыла дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины (совершение военных преступлений). Полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. Правоохранители документируют все последствия атаки.

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Работник ГСЧС. Фото: ГСЧС Одесской области
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На месте пожара. Фото: ГСЧС Одесской области
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Уничтоженные авто. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, недавно мы писали о доме, который начали восстанавливать после атаки РФ. А также о том, как РФ повредила атакой культурные памятники в Одессе.

Одесса парковка обстрелы Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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