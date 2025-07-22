Обстріл Одеси дронами 22 липня - фото

Фото наслідків атаки на Одесу — що пережили люди
Внаслідок обстрілу Одеси 22 липня було знищено спортзал та парковку. Крім того, сотні людей залишилися без вікон. Наразі містяни лише підраховують збитки, нанесені атакою РФ та не без жаху згадують цю ніч.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.
Спалені авто
Надія живе на третьому поверсі будинку, що розташований поруч із парковкою, на якій стояла її автівка. Вона купила цю машину лише 4 місяці тому. Жінка зізнається: майнові збитки немалі, однак було настільки страшно, що необхідно скоріш радіти, що обійшлося без жертв.
"Я прокинулась від того, що почула як шахед нібито летить прямо на мене. Я застрибнула у ванну, після чого почула дуже потужний вибух. Відкрила вікно, подивилася, а там все навкруги палає. Коли вийшла на вулицю, бачила як горить моя машина. Від неї не залишилося нічого",— каже Надія.
Діти звикають до обстрілів
Вікторія цієї ночі також лишилася без автівки. Під час атаки вона була вдома із родиною. Жінка каже: діти злякались, але до тривог та обстрілів вже майже звикли.
"Син не дуже розридався, він був готовий йти у підвал, знає, що йде війна. І тільки питав "Це бомба? Це бомба?". Йому 5 років, а донці 11. Вона теж злякалася. Але ми всі схопили свої речі та побігли",— каже Вікторія.
Понад 30 спалених автівок
Загалом внаслідок атаки було знищено понад 30 автівок на парковці. Вибухова хвиля вибила більш ніж 125 вікон у будинках поруч із місцем прильоту. Комунальники прибирають наслідки обстрілу.
"Ми вже почали прибирати. Поліція відпрацювала по знищеним автівкам. А ми зараз починаємо закривати вибиті вікна або плівкою або ДСП",— каже очільниця Київської райадміністрації Марина Лозовенко.
Знищений спортзал
У спортзалі Івана не лишилося жодного вцілілого вікна. Від вибухової хвилі деформувалася і підлога. Людей у приміщенні вночі під час обстрілу не було, але там ночував його кіт. На щастя, із твариною зараз все добре.
"У мене кіт тут ночував. Його о третій годині ночі винесли, оскільки тут усе було у диму. Слава Богу, що він живий. Головне, що нема постраждалих, інше будемо відновлювати",— каже Іван.
Оперативний штаб відкрито
У Київському районі Одеси відкрито оперативний штаб. Мешканці пошкоджених будинків можуть звертатися туди за допомогою та консультацією, або телефонувати (у робочі дні) до Київської районної адміністрації за телефоном: (048) 740-76-25.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки атаки на Одесу. А також про пожежі після нічного обстрілу.
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