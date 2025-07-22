Обстріл Одеси дронами 22 липня - фото

Знищені авто. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок обстрілу Одеси 22 липня було знищено спортзал та парковку. Крім того, сотні людей залишилися без вікон. Наразі містяни лише підраховують збитки, нанесені атакою РФ та не без жаху згадують цю ніч.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

Реклама

Читайте також:

Спалені авто

Надія живе на третьому поверсі будинку, що розташований поруч із парковкою, на якій стояла її автівка. Вона купила цю машину лише 4 місяці тому. Жінка зізнається: майнові збитки немалі, однак було настільки страшно, що необхідно скоріш радіти, що обійшлося без жертв.

"Я прокинулась від того, що почула як шахед нібито летить прямо на мене. Я застрибнула у ванну, після чого почула дуже потужний вибух. Відкрила вікно, подивилася, а там все навкруги палає. Коли вийшла на вулицю, бачила як горить моя машина. Від неї не залишилося нічого",— каже Надія.

Надія, лишилася без авто. Фото: Новини.LIVE

Авто Надії. Фото: Новини.LIVE

Знищена парковка. Фото: Новини.LIVE

Діти звикають до обстрілів

Вікторія цієї ночі також лишилася без автівки. Під час атаки вона була вдома із родиною. Жінка каже: діти злякались, але до тривог та обстрілів вже майже звикли.

"Син не дуже розридався, він був готовий йти у підвал, знає, що йде війна. І тільки питав "Це бомба? Це бомба?". Йому 5 років, а донці 11. Вона теж злякалася. Але ми всі схопили свої речі та побігли",— каже Вікторія.

Вікторія, її авто було на парковці. Фото: Новини.LIVE

Спалені машини. Фото: Новини.LIVE

Авто містян. Фото: Новини.LIVE

Понад 30 спалених автівок

Загалом внаслідок атаки було знищено понад 30 автівок на парковці. Вибухова хвиля вибила більш ніж 125 вікон у будинках поруч із місцем прильоту. Комунальники прибирають наслідки обстрілу.

"Ми вже почали прибирати. Поліція відпрацювала по знищеним автівкам. А ми зараз починаємо закривати вибиті вікна або плівкою або ДСП",— каже очільниця Київської райадміністрації Марина Лозовенко.

Марина Лозовенко, голова Київської райадміністрації. Фото: Новини.LIVE

Біля парковки. Фото: Новини.LIVE

Знищена будівля. Фото: Новини.LIVE

Знищений спортзал

У спортзалі Івана не лишилося жодного вцілілого вікна. Від вибухової хвилі деформувалася і підлога. Людей у приміщенні вночі під час обстрілу не було, але там ночував його кіт. На щастя, із твариною зараз все добре.

"У мене кіт тут ночував. Його о третій годині ночі винесли, оскільки тут усе було у диму. Слава Богу, що він живий. Головне, що нема постраждалих, інше будемо відновлювати",— каже Іван.

Іван, власник спортзалу. Фото: Новини.LIVE

Спортзал зсередини. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджена будівля. Фото: Новини.LIVE

Оперативний штаб відкрито

У Київському районі Одеси відкрито оперативний штаб. Мешканці пошкоджених будинків можуть звертатися туди за допомогою та консультацією, або телефонувати (у робочі дні) до Київської районної адміністрації за телефоном: (048) 740-76-25.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки атаки на Одесу. А також про пожежі після нічного обстрілу.