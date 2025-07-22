Масштабне відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять постачання електрики

Відключення в Одесі — хто сьогодні буде без світла
Сьогодні, 22 липня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, через що тисячі містян будуть без електрики. Світло обіцяють повернути до 20:00, але час залежить від адреси проживання користувача.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Південний РЕМ:
- З 1-19 лінії 6ст. Люстдорфської дор.,
- 1-50, Левітана, 62-147,
- Інглезі, 1-3,
- Ак.Корольова, 2-48,
- Н.Сотні, 43,
- Костанді, 174-227,
- Ак. Вернадського, 16-123, Люстдорфська дор., 55/6.
Роботи до 17.00.
- Китобійна, 77,77в,
- Купріна, 1-24,
- Рєпіна, 1-7,
- Фонтанська дор., 54-171,
- Костанді, 14,
- Раллі, 7,9,
- пров. Ванний, 8-23,
- пров. Приморський, 1-15,
- Академічна, 5-7,
- Баштанна, 7-8,
- Драгоманова, 8-23,
- пров. Академічний, 7/9,
- Городня, 1-61,
- Бурлюка, 1-18,
- Дачна, 3-10,
- Львівська, 1-28,
- Кришталева, 2-12,
- пров. 1й Кришталевий, 4-10,
- пров.Делоне, 3/9,
- пров.Літній, 1-5,
- пров. 1й Дачний, 4-12,
- пров. Іподромний, 10.
Роботи до 20.00.
Центральний РЕМ:
- Педагогічна, 16-44,
- пров. Світлий, 3-14,
- Сонячна, 4-8,
- Симфонічна, 1-39,
- Кленова, 2,
- Північна, 14,
- пров. Північний, 14,
- Лобачевського, 1-10,
- Радісна, 56-96,
- Яблочкіної, 1-12,
- пров. Альтовий, 9,12,
- пров. Депутатський, 1-10,
- пров. Скрипковий, 1-10,
- пров. Флейтовий, 1-9,
- Тіниста, 6-16,
- Фонтанська дор., 49/1,
- пров. Педагогічний, 5,
- пров. Полуничний, 12,18,
- тупик Хвиля, 7-10,
- Французький б-р, 54-55.
Роботи до 17.00.
- Єврейська, 29, 33,
- Європейська, 45-51.
Роботи до 19.00.
- Гранатна, 1-16,
- Михайленко, 18-51,
- Вадатурського, 79-131,
- Прибіка, 7-28,
- Столярського, 4г,
- Фунтового, 42-54,
- пров. Гранатний, 2-8,
- пров.Кордонний, 1-35,
- пров. Малиновський, 7.
Роботи до 20.00.
Північний РЕМ:
- 1-6 Садова, 1-71,
- 2-а лінія на ж/м, 12,
- С.Палія, 134,
- Похила, 1-174,
- Штильова, 2-118,
- пров. 1-3й Дунаєвського, 1-16,
- Чайкова, 1-71,
- Глаубермана,
- Маріупольська, 20-68,
- Кошиця, 1-69,
- Південна дор., 1-73,
- Донецька, 1-25,
- Кишинівська, 2-24,
- пров. Квантовий, 1-27,
- вул. Л.Українки, 10-20,
- Кінноармійська, 1,1а,
- Шептицького,1-5,
- пров. Одеський, 3-7,
- Мала Садова, 1-22,
- К.Кузнєцова, 3-14,
- Керченська, 27-62,
- пров. 1,3й Керченський, 3-11,
- Велика Садова, 1-52,
- Миколаївська дор., 65,
- пр. Князя В.Великого, 52.
Роботи до 18.00.
- Гордієнка, 31-70,
- Мацієвської, 1-44,
- Винниченка, 26-49,
- Праведників світу, 2-78,
- Трусовська, 4-19,
- Училищна, 22,26,
- Мінаєвська, 2-50,
- Коцюбинського, 1-21,
- Нештурхи, 1-77,
- Стельмаха, 2-44,
- пров. 1-7й Наявний, 1-12,
- пров. Любашовський, 1-19,
- пров. Севастопольський, 2-18,
- Пассіонарії, 1-26,
- пров. Краснослобідський, 1-14,
- Орлика, 3-44,
- узвіз Мацієвської, 25а,
- узвіз Латвійський, 1-27,
- Слобідська, 1-44,
- Шполянська, 10-71,
- Івахненка, 1-72,
- Крашевського, 6-21,
- Мазепи, 4-43,
- Тиха, 2-52,
- Вітрогонова, 16-31,
- пров. Ширяєвський, 21,28,
- Вапняне Селище, 4-12,
- Хорошенко, 21-53,
- Гріна, 8-23,
- Клепацького, 17,
- Лавкова, 1-45,
- Матюшенка, 25-58,
- пров. Г.Дорошенка, 8,
- Вапняна, 1-47,
- пров. 1й Вапняний, 1-11,
- пров. 1й Ювілейний, 6,
- узвіз Слобідський, 27б, 29,
- Листяна, 10б,
- пров. 3й Східчастий, 11,
- Каменярів, 118,
- Республіканська, 232-313,
- Хаджибейська дор., 409-507.
Роботи до 19.00-20.00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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