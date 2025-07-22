Масштабне відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять постачання електрики

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 22 липня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, через що тисячі містян будуть без електрики. Світло обіцяють повернути до 20:00, але час залежить від адреси проживання користувача.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

З 1-19 лінії 6ст. Люстдорфської дор.,

1-50, Левітана, 62-147,

Інглезі, 1-3,

Ак.Корольова, 2-48,

Н.Сотні, 43,

Костанді, 174-227,

Ак. Вернадського, 16-123, Люстдорфська дор., 55/6.

Роботи до 17.00.

Китобійна, 77,77в,

Купріна, 1-24,

Рєпіна, 1-7,

Фонтанська дор., 54-171,

Костанді, 14,

Раллі, 7,9,

пров. Ванний, 8-23,

пров. Приморський, 1-15,

Академічна, 5-7,

Баштанна, 7-8,

Драгоманова, 8-23,

пров. Академічний, 7/9,

Городня, 1-61,

Бурлюка, 1-18,

Дачна, 3-10,

Львівська, 1-28,

Кришталева, 2-12,

пров. 1й Кришталевий, 4-10,

пров.Делоне, 3/9,

пров.Літній, 1-5,

пров. 1й Дачний, 4-12,

пров. Іподромний, 10.

Роботи до 20.00.

Центральний РЕМ:

Педагогічна, 16-44,

пров. Світлий, 3-14,

Сонячна, 4-8,

Симфонічна, 1-39,

Кленова, 2,

Північна, 14,

пров. Північний, 14,

Лобачевського, 1-10,

Радісна, 56-96,

Яблочкіної, 1-12,

пров. Альтовий, 9,12,

пров. Депутатський, 1-10,

пров. Скрипковий, 1-10,

пров. Флейтовий, 1-9,

Тіниста, 6-16,

Фонтанська дор., 49/1,

пров. Педагогічний, 5,

пров. Полуничний, 12,18,

тупик Хвиля, 7-10,

Французький б-р, 54-55.

Роботи до 17.00.

Єврейська, 29, 33,

Європейська, 45-51.

Роботи до 19.00.

Гранатна, 1-16,

Михайленко, 18-51,

Вадатурського, 79-131,

Прибіка, 7-28,

Столярського, 4г,

Фунтового, 42-54,

пров. Гранатний, 2-8,

пров.Кордонний, 1-35,

пров. Малиновський, 7.

Роботи до 20.00.

Північний РЕМ:

1-6 Садова, 1-71,

2-а лінія на ж/м, 12,

С.Палія, 134,

Похила, 1-174,

Штильова, 2-118,

пров. 1-3й Дунаєвського, 1-16,

Чайкова, 1-71,

Глаубермана,

Маріупольська, 20-68,

Кошиця, 1-69,

Південна дор., 1-73,

Донецька, 1-25,

Кишинівська, 2-24,

пров. Квантовий, 1-27,

вул. Л.Українки, 10-20,

Кінноармійська, 1,1а,

Шептицького,1-5,

пров. Одеський, 3-7,

Мала Садова, 1-22,

К.Кузнєцова, 3-14,

Керченська, 27-62,

пров. 1,3й Керченський, 3-11,

Велика Садова, 1-52,

Миколаївська дор., 65,

пр. Князя В.Великого, 52.

Роботи до 18.00.

Гордієнка, 31-70,

Мацієвської, 1-44,

Винниченка, 26-49,

Праведників світу, 2-78,

Трусовська, 4-19,

Училищна, 22,26,

Мінаєвська, 2-50,

Коцюбинського, 1-21,

Нештурхи, 1-77,

Стельмаха, 2-44,

пров. 1-7й Наявний, 1-12,

пров. Любашовський, 1-19,

пров. Севастопольський, 2-18,

Пассіонарії, 1-26,

пров. Краснослобідський, 1-14,

Орлика, 3-44,

узвіз Мацієвської, 25а,

узвіз Латвійський, 1-27,

Слобідська, 1-44,

Шполянська, 10-71,

Івахненка, 1-72,

Крашевського, 6-21,

Мазепи, 4-43,

Тиха, 2-52,

Вітрогонова, 16-31,

пров. Ширяєвський, 21,28,

Вапняне Селище, 4-12,

Хорошенко, 21-53,

Гріна, 8-23,

Клепацького, 17,

Лавкова, 1-45,

Матюшенка, 25-58,

пров. Г.Дорошенка, 8,

Вапняна, 1-47,

пров. 1й Вапняний, 1-11,

пров. 1й Ювілейний, 6,

узвіз Слобідський, 27б, 29,

Листяна, 10б,

пров. 3й Східчастий, 11,

Каменярів, 118,

Республіканська, 232-313,

Хаджибейська дор., 409-507.

Роботи до 19.00-20.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.