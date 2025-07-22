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Головна Одеса Відключення в Одесі — хто сьогодні буде без світла

Відключення в Одесі — хто сьогодні буде без світла

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 09:51
Масштабне відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять постачання електрики
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 22 липня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, через що тисячі містян будуть без електрики. Світло обіцяють повернути до 20:00, але час залежить від адреси проживання користувача.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

  • З 1-19 лінії 6ст. Люстдорфської дор.,
  • 1-50, Левітана, 62-147,
  • Інглезі, 1-3,
  • Ак.Корольова, 2-48,
  • Н.Сотні, 43,
  • Костанді, 174-227,
  • Ак. Вернадського, 16-123, Люстдорфська дор., 55/6. 

Роботи до 17.00.

  • Китобійна, 77,77в,
  • Купріна, 1-24,
  • Рєпіна, 1-7,
  • Фонтанська дор., 54-171,
  • Костанді, 14,
  • Раллі, 7,9,
  • пров. Ванний, 8-23,
  • пров. Приморський, 1-15,
  • Академічна, 5-7,
  • Баштанна, 7-8,
  • Драгоманова, 8-23,
  • пров. Академічний, 7/9,
  • Городня, 1-61,
  • Бурлюка, 1-18,
  • Дачна, 3-10,
  • Львівська, 1-28,
  • Кришталева, 2-12,
  • пров. 1й Кришталевий, 4-10,
  • пров.Делоне, 3/9,
  • пров.Літній, 1-5,
  • пров. 1й Дачний, 4-12,
  • пров. Іподромний, 10. 

Роботи до 20.00.

Центральний РЕМ:

  • Педагогічна, 16-44,
  • пров. Світлий, 3-14,
  • Сонячна, 4-8,
  • Симфонічна, 1-39,
  • Кленова, 2,
  • Північна, 14,
  • пров. Північний, 14,
  • Лобачевського, 1-10,
  • Радісна, 56-96,
  • Яблочкіної, 1-12,
  • пров. Альтовий, 9,12,
  • пров. Депутатський, 1-10,
  • пров. Скрипковий, 1-10,
  • пров. Флейтовий, 1-9,
  • Тіниста, 6-16,
  • Фонтанська дор., 49/1,
  • пров. Педагогічний, 5,
  • пров. Полуничний, 12,18,
  • тупик Хвиля, 7-10,
  • Французький б-р, 54-55.

Роботи до 17.00.

  • Єврейська, 29, 33,
  • Європейська, 45-51. 

Роботи до 19.00.

  • Гранатна, 1-16,
  • Михайленко, 18-51,
  • Вадатурського, 79-131,
  • Прибіка, 7-28,
  • Столярського, 4г,
  • Фунтового, 42-54,
  • пров. Гранатний, 2-8,
  • пров.Кордонний, 1-35,
  • пров. Малиновський, 7. 

Роботи до 20.00.

Північний РЕМ:

  • 1-6 Садова, 1-71,
  • 2-а лінія на ж/м, 12,
  • С.Палія, 134,
  • Похила, 1-174,
  • Штильова, 2-118,
  • пров. 1-3й Дунаєвського, 1-16,
  • Чайкова, 1-71,
  • Глаубермана,
  • Маріупольська, 20-68,
  • Кошиця, 1-69,
  • Південна дор., 1-73,
  • Донецька, 1-25,
  • Кишинівська, 2-24,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • вул. Л.Українки, 10-20,
  • Кінноармійська, 1,1а,
  • Шептицького,1-5,
  • пров. Одеський, 3-7,
  • Мала Садова, 1-22,
  • К.Кузнєцова, 3-14,
  • Керченська, 27-62,
  • пров. 1,3й Керченський, 3-11,
  • Велика Садова, 1-52,
  • Миколаївська дор., 65,
  • пр. Князя В.Великого, 52. 

Роботи до 18.00.

  • Гордієнка, 31-70,
  • Мацієвської, 1-44,
  • Винниченка, 26-49,
  • Праведників світу, 2-78,
  • Трусовська, 4-19,
  • Училищна, 22,26,
  • Мінаєвська, 2-50,
  • Коцюбинського, 1-21,
  • Нештурхи, 1-77,
  • Стельмаха, 2-44,
  • пров. 1-7й Наявний, 1-12,
  • пров. Любашовський, 1-19,
  • пров. Севастопольський, 2-18,
  • Пассіонарії, 1-26,
  • пров. Краснослобідський, 1-14,
  • Орлика, 3-44,
  • узвіз Мацієвської, 25а,
  • узвіз Латвійський, 1-27,
  • Слобідська, 1-44,
  • Шполянська, 10-71,
  • Івахненка, 1-72,
  • Крашевського, 6-21,
  • Мазепи, 4-43,
  • Тиха, 2-52,
  • Вітрогонова, 16-31,
  • пров. Ширяєвський, 21,28,
  • Вапняне Селище, 4-12,
  • Хорошенко, 21-53,
  • Гріна, 8-23,
  • Клепацького, 17,
  • Лавкова, 1-45,
  • Матюшенка, 25-58,
  • пров. Г.Дорошенка, 8,
  • Вапняна, 1-47,
  • пров. 1й Вапняний, 1-11,
  • пров. 1й Ювілейний, 6,
  • узвіз Слобідський, 27б, 29,
  • Листяна, 10б,
  • пров. 3й Східчастий, 11,
  • Каменярів, 118,
  • Республіканська, 232-313,
  • Хаджибейська дор., 409-507. 

Роботи до 19.00-20.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси відключення світла відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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