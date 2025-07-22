Масштабное отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда возобновят поставки электричества

Отключения в Одессе — кто сегодня будет без света
Сегодня, 22 июля, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, из-за чего тысячи горожан будут без электричества. Свет обещают вернуть до 20:00, но время зависит от адреса проживания пользователя.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:
Южный РЭС:
- С 1-19 линии 6ст. Люстдорфской дор,
- 1-50, Левитана, 62-147,
- Инглези, 1-3,
- Ак.Королева, 2-48,
- Н.Сотни, 43,
- Костанди, 174-227,
- Ак. Вернадского, 16-123, Люстдорфская дор., 55/6.
Работы до 17.00.
- Китобойная, 77,77в,
- Куприна, 1-24,
- Репина, 1-7,
- Фонтанская дор., 54-171,
- Костанди, 14,
- Ралли, 7,9,
- переулок Ванный, 8-23,
- переулок Приморский, 1-15,
- Академическая, 5-7,
- Баштанная, 7-8,
- Драгоманова, 8-23,
- переулок Академический, 7/9,
- Городня, 1-61,
- Бурлюка, 1-18,
- Дачная, 3-10,
- Львовская, 1-28,
- Хрустальный, 2-12,
- переулок 1й Хрустальный, 4-10,
- переулок Делоне, 3/9,
- переулок Летний, 1-5,
- переулок 1й Дачный, 4-12,
- переулок Ипподромный, 10.
Работы до 20.00.
Центральный РЭС:
- Педагогическая, 16-44,
- переулок Светлый, 3-14,
- Солнечная, 4-8,
- Симфоническая, 1-39,
- Кленовая, 2,
- Северная, 14,
- Северный переулок, 14,
- Лобачевского, 1-10,
- Радостная, 56-96,
- Яблочкина, 1-12,
- переулок Альтовый, 9,12,
- переулок Депутатский, 1-10,
- переулок Скрипичный, 1-10,
- переулок Флейтовый, 1-9,
- Тенистая, 6-16,
- Фонтанская дор., 49/1,
- переулок Педагогический, 5,
- переулок Клубничный, 12,18,
- тупик Волна, 7-10,
- Французский б-р, 54-55.
Работы до 17.00.
- Еврейская, 29, 33,
- Европейская, 45-51.
Работы до 19.00.
- Гранатная, 1-16,
- Михайленко, 18-51,
- Вадатурского, 79-131,
- Прибика, 7-28,
- Столярского, 4г,
- Фунтового, 42-54,
- переулок Гранатный, 2-8,
- переулок Кордонный, 1-35,
- переулок Малиновский, 7.
Работы до 20.00.
Северный РЭС:
- 1-6 Садовая, 1-71,
- 2-я линия на ж/м, 12,
- С.Палия, 134,
- Наклонная, 1-174,
- Штилевая, 2-118,
- переулок 1-3й Дунаевского, 1-16,
- Чайкова, 1-71,
- Глаубермана,
- Мариупольская, 20-68,
- Кошица, 1-69,
- Южная дор., 1-73,
- Донецкая, 1-25,
- Кишиневская, 2-24,
- переулок Квантовый, 1-27,
- ул. Л.Украинки, 10-20,
- Конноармейская, 1,1а,
- Шептицкого, 1-5,
- переулок Одесский, 3-7,
- Малая Садовая, 1-22,
- К.Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 27-62,
- переулок 1,3й Керченский, 3-11,
- Большая Садовая, 1-52,
- Николаевская дор., 65,
- пр. Князя В.Великого, 52.
Работы до 18.00.
- Гордиенко, 31-70,
- Мациевской, 1-44,
- Винниченко, 26-49,
- Праведников мира, 2-78,
- Трусовская, 4-19,
- Училищная, 22,26,
- Минаевская, 2-50,
- Коцюбинского, 1-21,
- Нештурхи, 1-77,
- Стельмаха, 2-44,
- переулок 1-7й Имеющийся, 1-12,
- переулок Любашовский, 1-19,
- переулок Севастопольский, 2-18,
- Пассионарии, 1-26,
- переулок Краснослободский, 1-14,
- Орлика, 3-44,
- спуск Мациевской, 25а,
- спуск Латвийский, 1-27,
- Слободская, 1-44,
- Шполянская, 10-71,
- Ивахненко, 1-72,
- Крашевского, 6-21,
- Мазепы, 4-43,
- Тихая, 2-52,
- Витрогонова, 16-31,
- переулок Ширяевский, 21,28,
- известковая деревня, 4-12,
- Хорошенко, 21-53,
- Грин, 8-23,
- Клепацкого, 17,
- Лавкова, 1-45,
- Матюшенко, 25-58,
- переулок Г.Дорошенко, 8,
- известковая, 1-47,
- переулок 1й Известковый, 1-11,
- переулок 1й Юбилейный, 6,
- спуск Слободской, 27б, 29,
- Лиственная, 10б,
- переулок 3й Восточный, 11,
- Каменяров, 118,
- Республиканская, 232-313,
- Хаджибейская дор., 409-507.
Работы до 19.00-20.00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.
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