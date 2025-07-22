Масштабное отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда возобновят поставки электричества

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 22 июля, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, из-за чего тысячи горожан будут без электричества. Свет обещают вернуть до 20:00, но время зависит от адреса проживания пользователя.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Южный РЭС:

С 1-19 линии 6ст. Люстдорфской дор,

1-50, Левитана, 62-147,

Инглези, 1-3,

Ак.Королева, 2-48,

Н.Сотни, 43,

Костанди, 174-227,

Ак. Вернадского, 16-123, Люстдорфская дор., 55/6.

Работы до 17.00.

Китобойная, 77,77в,

Куприна, 1-24,

Репина, 1-7,

Фонтанская дор., 54-171,

Костанди, 14,

Ралли, 7,9,

переулок Ванный, 8-23,

переулок Приморский, 1-15,

Академическая, 5-7,

Баштанная, 7-8,

Драгоманова, 8-23,

переулок Академический, 7/9,

Городня, 1-61,

Бурлюка, 1-18,

Дачная, 3-10,

Львовская, 1-28,

Хрустальный, 2-12,

переулок 1й Хрустальный, 4-10,

переулок Делоне, 3/9,

переулок Летний, 1-5,

переулок 1й Дачный, 4-12,

переулок Ипподромный, 10.

Работы до 20.00.

Центральный РЭС:

Педагогическая, 16-44,

переулок Светлый, 3-14,

Солнечная, 4-8,

Симфоническая, 1-39,

Кленовая, 2,

Северная, 14,

Северный переулок, 14,

Лобачевского, 1-10,

Радостная, 56-96,

Яблочкина, 1-12,

переулок Альтовый, 9,12,

переулок Депутатский, 1-10,

переулок Скрипичный, 1-10,

переулок Флейтовый, 1-9,

Тенистая, 6-16,

Фонтанская дор., 49/1,

переулок Педагогический, 5,

переулок Клубничный, 12,18,

тупик Волна, 7-10,

Французский б-р, 54-55.

Работы до 17.00.

Еврейская, 29, 33,

Европейская, 45-51.

Работы до 19.00.

Гранатная, 1-16,

Михайленко, 18-51,

Вадатурского, 79-131,

Прибика, 7-28,

Столярского, 4г,

Фунтового, 42-54,

переулок Гранатный, 2-8,

переулок Кордонный, 1-35,

переулок Малиновский, 7.

Работы до 20.00.

Северный РЭС:

1-6 Садовая, 1-71,

2-я линия на ж/м, 12,

С.Палия, 134,

Наклонная, 1-174,

Штилевая, 2-118,

переулок 1-3й Дунаевского, 1-16,

Чайкова, 1-71,

Глаубермана,

Мариупольская, 20-68,

Кошица, 1-69,

Южная дор., 1-73,

Донецкая, 1-25,

Кишиневская, 2-24,

переулок Квантовый, 1-27,

ул. Л.Украинки, 10-20,

Конноармейская, 1,1а,

Шептицкого, 1-5,

переулок Одесский, 3-7,

Малая Садовая, 1-22,

К.Кузнецова, 3-14,

Керченская, 27-62,

переулок 1,3й Керченский, 3-11,

Большая Садовая, 1-52,

Николаевская дор., 65,

пр. Князя В.Великого, 52.

Работы до 18.00.

Гордиенко, 31-70,

Мациевской, 1-44,

Винниченко, 26-49,

Праведников мира, 2-78,

Трусовская, 4-19,

Училищная, 22,26,

Минаевская, 2-50,

Коцюбинского, 1-21,

Нештурхи, 1-77,

Стельмаха, 2-44,

переулок 1-7й Имеющийся, 1-12,

переулок Любашовский, 1-19,

переулок Севастопольский, 2-18,

Пассионарии, 1-26,

переулок Краснослободский, 1-14,

Орлика, 3-44,

спуск Мациевской, 25а,

спуск Латвийский, 1-27,

Слободская, 1-44,

Шполянская, 10-71,

Ивахненко, 1-72,

Крашевского, 6-21,

Мазепы, 4-43,

Тихая, 2-52,

Витрогонова, 16-31,

переулок Ширяевский, 21,28,

известковая деревня, 4-12,

Хорошенко, 21-53,

Грин, 8-23,

Клепацкого, 17,

Лавкова, 1-45,

Матюшенко, 25-58,

переулок Г.Дорошенко, 8,

известковая, 1-47,

переулок 1й Известковый, 1-11,

переулок 1й Юбилейный, 6,

спуск Слободской, 27б, 29,

Лиственная, 10б,

переулок 3й Восточный, 11,

Каменяров, 118,

Республиканская, 232-313,

Хаджибейская дор., 409-507.

Работы до 19.00-20.00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.