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Главная Одесса Отключения в Одессе — кто сегодня будет без света

Отключения в Одессе — кто сегодня будет без света

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 09:51
Масштабное отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда возобновят поставки электричества
Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 22 июля, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, из-за чего тысячи горожан будут без электричества. Свет обещают вернуть до 20:00, но время зависит от адреса проживания пользователя.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Южный РЭС:

  • С 1-19 линии 6ст. Люстдорфской дор,
  • 1-50, Левитана, 62-147,
  • Инглези, 1-3,
  • Ак.Королева, 2-48,
  • Н.Сотни, 43,
  • Костанди, 174-227,
  • Ак. Вернадского, 16-123, Люстдорфская дор., 55/6.

Работы до 17.00.

  • Китобойная, 77,77в,
  • Куприна, 1-24,
  • Репина, 1-7,
  • Фонтанская дор., 54-171,
  • Костанди, 14,
  • Ралли, 7,9,
  • переулок Ванный, 8-23,
  • переулок Приморский, 1-15,
  • Академическая, 5-7,
  • Баштанная, 7-8,
  • Драгоманова, 8-23,
  • переулок Академический, 7/9,
  • Городня, 1-61,
  • Бурлюка, 1-18,
  • Дачная, 3-10,
  • Львовская, 1-28,
  • Хрустальный, 2-12,
  • переулок 1й Хрустальный, 4-10,
  • переулок Делоне, 3/9,
  • переулок Летний, 1-5,
  • переулок 1й Дачный, 4-12,
  • переулок Ипподромный, 10.

Работы до 20.00.

Центральный РЭС:

  • Педагогическая, 16-44,
  • переулок Светлый, 3-14,
  • Солнечная, 4-8,
  • Симфоническая, 1-39,
  • Кленовая, 2,
  • Северная, 14,
  • Северный переулок, 14,
  • Лобачевского, 1-10,
  • Радостная, 56-96,
  • Яблочкина, 1-12,
  • переулок Альтовый, 9,12,
  • переулок Депутатский, 1-10,
  • переулок Скрипичный, 1-10,
  • переулок Флейтовый, 1-9,
  • Тенистая, 6-16,
  • Фонтанская дор., 49/1,
  • переулок Педагогический, 5,
  • переулок Клубничный, 12,18,
  • тупик Волна, 7-10,
  • Французский б-р, 54-55.

Работы до 17.00.

  • Еврейская, 29, 33,
  • Европейская, 45-51.

Работы до 19.00.

  • Гранатная, 1-16,
  • Михайленко, 18-51,
  • Вадатурского, 79-131,
  • Прибика, 7-28,
  • Столярского, 4г,
  • Фунтового, 42-54,
  • переулок Гранатный, 2-8,
  • переулок Кордонный, 1-35,
  • переулок Малиновский, 7.

Работы до 20.00.

Северный РЭС:

  • 1-6 Садовая, 1-71,
  • 2-я линия на ж/м, 12,
  • С.Палия, 134,
  • Наклонная, 1-174,
  • Штилевая, 2-118,
  • переулок 1-3й Дунаевского, 1-16,
  • Чайкова, 1-71,
  • Глаубермана,
  • Мариупольская, 20-68,
  • Кошица, 1-69,
  • Южная дор., 1-73,
  • Донецкая, 1-25,
  • Кишиневская, 2-24,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • ул. Л.Украинки, 10-20,
  • Конноармейская, 1,1а,
  • Шептицкого, 1-5,
  • переулок Одесский, 3-7,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • К.Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27-62,
  • переулок 1,3й Керченский, 3-11,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Николаевская дор., 65,
  • пр. Князя В.Великого, 52.

Работы до 18.00.

  • Гордиенко, 31-70,
  • Мациевской, 1-44,
  • Винниченко, 26-49,
  • Праведников мира, 2-78,
  • Трусовская, 4-19,
  • Училищная, 22,26,
  • Минаевская, 2-50,
  • Коцюбинского, 1-21,
  • Нештурхи, 1-77,
  • Стельмаха, 2-44,
  • переулок 1-7й Имеющийся, 1-12,
  • переулок Любашовский, 1-19,
  • переулок Севастопольский, 2-18,
  • Пассионарии, 1-26,
  • переулок Краснослободский, 1-14,
  • Орлика, 3-44,
  • спуск Мациевской, 25а,
  • спуск Латвийский, 1-27,
  • Слободская, 1-44,
  • Шполянская, 10-71,
  • Ивахненко, 1-72,
  • Крашевского, 6-21,
  • Мазепы, 4-43,
  • Тихая, 2-52,
  • Витрогонова, 16-31,
  • переулок Ширяевский, 21,28,
  • известковая деревня, 4-12,
  • Хорошенко, 21-53,
  • Грин, 8-23,
  • Клепацкого, 17,
  • Лавкова, 1-45,
  • Матюшенко, 25-58,
  • переулок Г.Дорошенко, 8,
  • известковая, 1-47,
  • переулок 1й Известковый, 1-11,
  • переулок 1й Юбилейный, 6,
  • спуск Слободской, 27б, 29,
  • Лиственная, 10б,
  • переулок 3й Восточный, 11,
  • Каменяров, 118,
  • Республиканская, 232-313,
  • Хаджибейская дор., 409-507.

Работы до 19.00-20.00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы отключения света отключения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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