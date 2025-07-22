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Головна Одеса Як збивали дрони над Одещиной вночі — військові показали відео

Як збивали дрони над Одещиной вночі — військові показали відео

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 16:52
Збиття дрона РФ під час атаки на Одеську область - відео
Збивання дронів. Фото ілюстративне: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України

Під час нічної атаки на Одещину, чимало дронів не долетіли до цілей завдяки активній роботі сил ППО. Свою майстерність у збитті безпілотників вкотре довели кулеметники мобільних вогневих груп.

Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".

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Військові збили один із ворожих ударних БпЛА під час атаки на Одещину. Засоби розвідки вчасно помітили дрон, що дало змогу службовцям ЗСУ точно влучити по ньому з великокаліберного кулемета. У результаті безпілотник розірвався в небі, не долетівши до цілі.

Зазначається, що на рахунку Миколи, який стояв за кулеметом, це вже четвертий знищений "Shahed". Чоловік опанував військову професію на початку повномасштабного вторгнення. До того він лагодив мотори автівок.

"До повномасштабного російського вторгнення Микола був власником СТО. Чоловік власноруч ремонтував автівки - лагодив мотори, налаштовував гальма",- ідеться в повідомленні військових.

Атака 22 липня

Унаслідок дронової атаки 22 липня в одному з районів міста загорілася пожежа на парковці. Горіли автомобілі та адміністративна будівля. Рятувальники швидко ліквідували вогонь. Також вибуховою хвилею було вибито вікна в багатоповерхівках, знищено супермаркет і спортзал. Постраждала 41-річна жінка, її госпіталізували з мінно-вибуховою травмою.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що одесити пережили цієї ночі. А також про те, як військові збивають дрони і ракети.

Одеса обстріли Новини Одеси ППО війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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