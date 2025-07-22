Підприємці Одещини отримали гранти на 440,5 мільйона гривень.

Отримання гранту. Фото ілюстративне: kabina.net.ua

На Одещині 1032 підприємці отримали мікрогранти в рамках програми "єРобота", серед них внутрішньо-переміщені особи та учасники бойових дій. Загальна сума виділених коштів склала 440,5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Хто отримав гранти

В рамках програми "єРобота" гранти на розвиток бізнесу були надані:

19 підприємствам переробної галузі на загальну суму 99,5 млн грн;

992 учасникам за програмою "Власна справа" на суму 248,3 млн грн;

56 осіб в рамках програми з підтримки ветеранів та членів їх сімей на загальну суму 27,2 млн грн, що допомогло їм адаптуватися до мирного життя через підприємницьку діяльність;

8 підприємствам тепличного господарства на суму 51,0 млн грн;

13 підприємцям на розвиток садівництва на загальну суму 41,7 млн грн.

Загальна сума, яку надали підприємцям Одещини, становила 440,5 мільйона гривень.

Додамо, отримати гранти можуть як підприємці-початківці, так і люди, що вже займаються бізнесом. Подача заявки на отримання допомоги здійснюється через портал "Дія".

Хто має право отримати грант

Щоб отримати грант на створення або розвиток власного бізнесу за програмою "єРобота", потрібно подати заявку через портал "Дія" та надати бізнес-план. Крім того, необхідно створити 1-2 робочы місця та працювати щонайменше 3 роки.

Програмою передбачено такі варіанти допомоги:

мікрогранти для створення власного бізнесу;

гранти для розвитку переробного підприємства;

державне фінансування закладки саду;

кошти для розвитку тепличного господарства;

грант на реалізацію стартапу, в тому числі у сфері ІТ;

кошти на навчання ІТ-спеціальностям.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Одещина отримає грант від Італії. А також про допомогу в рамках міських цільових програм.