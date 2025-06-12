Одесским предпринимателям планируют выделять средства и микрогранты за счет бюджета - как получить

Одесская мэрия. Фото иллюстративное: Одесский городской совет

Около 270 одесских предпринимателей, включая участников пострадавших от войны боевых действий, смогут получить финансовую помощь от города. Для этого муниципальную программу поддержки бизнеса предлагают увеличить с 17 до 29 млн. грн.

Об этом сообщил глава департамента экономического развития Андрей Розов на заседании профильной комиссии.

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Помощь бизнесу

В горсовете предложили выделить 2 млн. грн. на помощь малому и среднему бизнесу. Кроме того, еще 15 млн. грн. хотят отдать на поддержку предпринимателям по отдельным направлениям.

"15 миллионов — это предоставление возвратной финансовой помощи субъектам предпринимательства по следующим направлениям: это предоставление услуг по ремонту средств физкультурно-психологической реабилитации и частичное возмещение убытков на участие в выставках",— сказал Андрей Розов.

Андрей Розов также добавил, что компенсация расходов на участие в выставках должна составлять 50% от всей суммы средств, но не более 100 тыс. грн для юрлиц и 50 тыс. грн для ФЛП.

Компенсация ущерба от обстрелов и микрогранты

Также Андрей Розов предложил ввести компенсации расходов на оценку ущерба от агрессии РФ. Они также должны составлять 50% от суммы, но тоже не более 100 тыс. грн. Кроме того, в горсовете планируют оказывать финансовую помощь для получателей микрогрантов по госпрограмме "Собственное дело". Она составит от 10 до 50 тыс. грн на покрытие собственных расходов, и до 110 тыс. грн для ветеранов и лиц с инвалидностью вследствие войны.

Однако все эти предложения еще должны утвердить на следующей сессии горсовета.

Напомним, недавно мы писали о том, как могут получить гранты виноделы и медовары Одесской области. А также о том, что польский бизнес может инвестировать в украинскую энергетику.