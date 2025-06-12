Одеським підприємцям планують виділяти кошти та мікрогранти за рахунок бюджету - як отримати

Одеська мерія. Фото ілюстративне: Одеська міська рада

Близько 270 одеських підприємців, включаючи учасників бойових дій, які постраждали від війни, зможуть отримати фінансову допомогу від міста. Для цього муніципальну програму підтримки бізнесу пропонують збільшити із 17 до 29 млн грн.

Про це повідомив голова департаменту економічного розвитку Андрій Розов на засіданні профільної комісії.

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Допомога бізнесу

У міськраді запропонували виділити 2 млн. грн. на допомогу малому та середньому бізнесу. Крім того, ще 15 млн. грн. хочуть віддати на підтримку підприємцям за окремими напрямками.

"15 мільйонів — це надання поворотної фінансової допомоги суб'єктам підприємництва за наступними напрямами: це надання послуг з ремонту засобів фізкультурно-психологічної реабілітації та часткове відшкодування збитків на участь у виставках", — сказав Андрій Розов.

Андрій Розов також додав, що компенсація витрат на участь у виставках має складати 50% від усієї суми коштів, але не більше 100 тис. грн для юросіб та 50 тис. грн для ФОПів.

Компенсація збитків від обстрілів та мікрогранти

Також Андрій Розов запропонував ввести компенсації витрат на оцінку збитків від агресії РФ. Вони також мають складати 50% від суми, але теж не більше ніж 100 тис. грн. грн. Крім того, у міськраді планують надавати фінансову допомогу для одержувачів мікрогрантів за держпрограмою "Власна справа". Вона становитиме від 10 до 50 тис. грн на покриття власних видатків, та до 110 тис. грн. грн для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Однак усі ці пропозиції ще мають затвердити на наступній сесії міськради.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як можуть отримати гранти винороби та медовари Одещини. А також про те, що польський бізнес може інвестувати в українську енергетику.