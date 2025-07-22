Предприниматели Одесской области получили гранты на 440,5 миллионов гривен.

Получение гранта. Фото иллюстративное: kabina.net.ua

В Одесской области 1032 предпринимателя получили микрогранты в рамках программы "еРобота", среди них внутренне-перемещенные лица и участники боевых действий. Общая сумма выделенных средств составила 440,5 миллионов гривен.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Кто получил гранты

В рамках программы "еРобота", гранты на развитие бизнеса были предоставлены:

19 предприятиям перерабатывающей отрасли на общую сумму 99,5 млн грн;

992 участникам по программе "Собственное дело" на сумму 248,3 млн грн.

56 человек в рамках программы по поддержке ветеранов и членов их семей на общую сумму 27,2 млн грн, что помогло им адаптироваться к мирной жизни через предпринимательскую деятельность.

8 предприятиям тепличного хозяйства на сумму 51,0 млн грн;

13 предпринимателям на развитие садоводства на общую сумму 41,7 млн грн;

Общая сумма, которую предоставили предпринимателям Одесской области составила 440,5 миллионов гривен.

Добавим, получить гранты могут как начинающие предприниматели, так и люди, которые уже занимаются бизнесом. Подача заявки на получение помощи осуществляется через Портал Дія.

Кто имеет право получить грант

Чтобы получить грант на создание или развитие собственного бизнеса по программе "еРабота", нужно подать заявку через портал Дия и предоставить бизнес-план. Кроме того, необходимо создать 1-2 рабочих места и работать не менее 3 лет.

Прогроммой предусмотрены следующие варианты помощи:

микрогранты для создания собственного бизнеса;

гранты для развития перерабатывающего предприятия;

государственное финансирование закладки сада;

средства для развития тепличного хозяйства;

грант на реализацию стартапа, в том числе в сфере ИТ;

средства на обучение ИТ-специальностям.

Напомним, недавно мы писали о том, что Одесская область получит грант от Италии. А также о помощи в рамках городских целевых программ.