Чиновников горсовета Одессы подозревают в передаче земли за взятку

Горсовет Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Чиновников Одесского городского совета подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением. Речь идет о передаче 1 гектара земли на улице Краснова, где расположены старинные курганы, обществу с ограниченной ответственностью "Экател Авто".

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Одесский городской совет предоставил предприятию разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка в Артиллерийском парке и утвердил его. Хотя, по данным следствия, мэрия не имела на это права. Территория, о которой идет речь, является объектом археологического наследия: там расположен Курганный могильник эпохи бронзы (2 тысячи лет до нашей эры).

"Курганный могильник эпохи бронзы в Артиллерийском парке впервые был отмечен на гравированном "Плане города Одессы" от 1854 года и представлял собой шесть курганов, расположенных цепью по территории будущих Второго еврейского кладбища и созданного на его месте Артиллерийского парка",— говорится в материалах дела.

Правоохранители считают, что должностные лица Одесского городского совета воспользовались служебным положением, с целью получения неправомерной выгоды от предпринимателей. Суд удовлетворил ходатайство прокурора и разрешил следователям провести осмотр объекта, фигурирующего в уголовном производстве.

Напомним, недавно мы писали о чиновнике горсовета разоблачили на взятке. А также о том, что АРМА ищет управляющих для недвижимости в Одессе.