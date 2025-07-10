АРМА осмотрело недвижимость одесского экс-депутата Руслана Тарпана

Бизнес-центр "Марсель". Фото: Инкор-групп

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) провело технический и юридический осмотр недвижимости бывшего депутата Одесского горсовета, которого подозревают в государственной измене. По данным СМИ, речь идет о Руслане Тарпане.

Об этом сообщает АРМА.

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Что осмотрело АРМА

Специалисты провели осмотр офисных объектов в центре Одессы, которые решением Пересыпского райсуда были переданы в управление АРМА. Таким образом управление готовится к открытым конкурсам, по результатам которых выберут управляющую компанию.

Объекты осмотра

В частности под осмотр АРМА попал бизнес-центр на улице Нины Строкатой, построенный в 2011 году. Общая площадь здания — 7363,5 кв. м., а его рыночная стоимость — около 220 млн. грн. Оно имеет семь этажей (кроме технического), мансарду, и подземный паркинг.

Кроме него — историческое здание на Приморском бульваре, 7 построенное в 1830 году и капитально реконструированное в 2017-м. Его площадь составляет 3487,6 кв. м., а оценочная стоимость — почти 133 млн грн. Третий объект — семиэтажный бизнес-центр "Марсель" на улице Нежинской на 3750 кв. м, из которых 2900 доступны под аренду. Приблизительная цена — 142 млн грн.

Проверка пройдена

Все здания прошли первичную проверку и, по данным АРМА, готовы к коммерческому использованию. В ближайшее время объекты будут выставлены на конкурс для выбора управляющих.

Что известно о Руслане Тарпане

Руслан Тарпан — бизнесмен, владелец группы компаний "Инкор", которая отвечала за реконструкцию ряда городских объектов, в частности, Староконного рынка, дома Руссова, городской инфекционной больницы.

Также по его инициативе была проведена реконструкция Екатерининской площади с установлением памятника императрице. В период с 1994 года до 2010 года он был депутатом горсовета, возглавлял фракцию "Народная оппозиция".

С 2017 года Руслан Тарпан находится в розыске: его подозревают в хищении более чем 300 миллионов гривен во время строительства глубоководного выпуска сточных вод в Одессе. Кроме того, экс-депутата обвиняют в сотрудничестве с представителями РФ.

Напомним, недавно мы писали о том, что для здания возле ОВА ищут управляющего. А также об аресте агротерминала в Одесской области.