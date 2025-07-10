Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса АРМА ищет управляющих для недвижимости одесского экс-депутата

АРМА ищет управляющих для недвижимости одесского экс-депутата

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 18:25
АРМА осмотрело недвижимость одесского экс-депутата Руслана Тарпана
Бизнес-центр "Марсель". Фото: Инкор-групп

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) провело технический и юридический осмотр недвижимости бывшего депутата Одесского горсовета, которого подозревают в государственной измене. По данным СМИ, речь идет о Руслане Тарпане.

Об этом сообщает АРМА.

Реклама
Читайте также:

Что осмотрело АРМА

Специалисты провели осмотр офисных объектов в центре Одессы, которые решением Пересыпского райсуда были переданы в управление АРМА. Таким образом управление готовится к открытым конкурсам, по результатам которых выберут управляющую компанию.

Объекты осмотра

В частности под осмотр АРМА попал бизнес-центр на улице Нины Строкатой, построенный в 2011 году. Общая площадь здания — 7363,5 кв. м., а его рыночная стоимость — около 220 млн. грн. Оно имеет семь этажей (кроме технического), мансарду, и подземный паркинг.

Кроме него — историческое здание на Приморском бульваре, 7 построенное в 1830 году и капитально реконструированное в 2017-м. Его площадь составляет 3487,6 кв. м., а оценочная стоимость — почти 133 млн грн. Третий объект — семиэтажный бизнес-центр "Марсель" на улице Нежинской на 3750 кв. м, из которых 2900 доступны под аренду. Приблизительная цена — 142 млн грн.

Проверка пройдена

Все здания прошли первичную проверку и, по данным АРМА, готовы к коммерческому использованию. В ближайшее время объекты будут выставлены на конкурс для выбора управляющих.

Что известно о Руслане Тарпане

Руслан Тарпан — бизнесмен, владелец группы компаний "Инкор", которая отвечала за реконструкцию ряда городских объектов, в частности, Староконного рынка, дома Руссова, городской инфекционной больницы.

Также по его инициативе была проведена реконструкция Екатерининской площади с установлением памятника императрице. В период с 1994 года до 2010 года он был депутатом горсовета, возглавлял фракцию "Народная оппозиция".

С 2017 года Руслан Тарпан находится в розыске: его подозревают в хищении более чем 300 миллионов гривен во время строительства глубоководного выпуска сточных вод в Одессе. Кроме того, экс-депутата обвиняют в сотрудничестве с представителями РФ.

Напомним, недавно мы писали о том, что для здания возле ОВА ищут управляющего. А также об аресте агротерминала в Одесской области.

Одесса недвижимость АРМА Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации