АРМА оглянуло нерухомість одеського екс-депутата Руслана Тарпана

Бізнес-центр "Марсель". Фото: Інкор-груп

Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) провело технічний та юридичний огляд нерухомості колишнього депутата Одеської міськради, якого підозрюють у державній зраді. За даними ЗМІ, мова йде про Руслана Тарпана.

Про це повідомляє АРМА.

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Що оглянуло АРМА

Фахівці провели огляд офісних об'єктів в центрі Одеси, які рішенням Пересипського райсуду було передано до управління АРМА. Таким чином управління готується до відкритих конкурсів, за результатами яких оберуть управляючу компанію.

Об'єкти огляду

Зокрема під огляд АРМА потрапив бізнес-центр на вулиці Ніни Строкатій, збудований у 2011 році. Загальна площа будівлі — 7363,5 кв. м., а її риинкова вартість — близько 220 млн. грн. Вона має сім поверхів (окрім технічного), мансарду, та підземний паркінг.

Крім нього — історична будівля на Приморському бульварі, 7, що була збудована у 1830 році та капітально реконструйована 2017-го. Її площа складає 3487,6 кв. м., а оцінна вартість — майже 133 млн грн. Третій об'єкт – семиповерховий бізнес-центр "Марсель" на вулиці Ніжинській на 3750 кв. м, із яких 2900 доступні під оренду. Приблизна ціна — 142 млн грн.

Перевірку пройдено

Усі будівлі пройшли первинну перевірку та, за даними АРМА, готові до комерційного використання. Найближчим часом об'єкти будуть виставлені на конкурс для вибору управителів.

Що відомо про Руслана Тарпана

Руслан Тарпан — бізнесмен, власник групи компаній "Інкор", яка відповідала за реконструкцію низки міських об'єктів, зокрема Староконного ринку, будинку Руссова, міської інфекційної лікарні.

Також з його ініціативи було проведено реконструкцію Катерининської площі із встановленням пам'ятника імператриці. У період з 1994 року до 2010 року він був депутатом міськради, очолював фракцію "Народна опозиція".

З 2017 року Руслан Тарпан перебуває в розшуку: його підозрюють у розкраданні більш ніж 300 мільйонів гривень під час будівництва глибоководного випуску стічних вод в Одесі. Крім того, екс-депутата звинувачують у співпраці з представниками РФ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що для будівлі біля ОВА шукають керуючого. А також про арешт агротерміналу на Одещині.