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Главная Одесса Зданию у Одесской ОВА ищут нового управляющего

Зданию у Одесской ОВА ищут нового управляющего

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 13:19
АРМА ищет управляющего для бизнес-центра "Конкорд" в Одессе
Бизнес-центр "Конкорд". Фото: АРМА

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов ищет управляющего бизнес-центром "Конкорд" на проспекте Шевченко возле здания Одесской ОВА. Этот объект фигурирует в уголовном деле в отношении известных бизнесменов Бориса Кауфмана и Александра Грановского.

Об этом сообщает Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

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Поиск управляющего

АРМА проведет рыночные консультации по управлению нежилым зданием по адресу проспект Шевченко, 4а. Отмечается, что объект расположен в историческом и курортном центре Одессы, поэтому имеет высокий потенциал для коммерческого использования. Предложения принимаются до 28 июля 2025 года. По итогам будет инициирован открытый конкурс по отбору управляющего через Prozorro.

Бизнес-центр "Конкорд"

Это здание проходит в материалах следствия по организованной преступной группировке в Одесской мэрии. По версии детективов, там был штаб фигурантов производства — предпринимателей Бориса Кауфмана и Александра Грановского. В помещениях оборудовали комнату для тайных встреч и поставили генераторы "белого шума" для предотвращения прослушивания.

Около 20 лет назад здание купил "Финбанк" (Кауфмана и Грановского), в марте 2015 года он в счет долгов отдал его "Платинумбанку". А через три года госрегистратор переписал объект на частное лицо. После этого недвижимость была оформлена на фирму Конкорд. В результате таких действий "Платинуму" был нанесен ущерб примерно на 475 миллионов гривен.

Разбирательства по этому делу продолжались много лет.  Сейчас здание находится в собственности государства.

Напомним, недавно мы писали о судне теневого флота РФ, которое передали АРМА. А также об аресте агротерминала в Одесской области.

Одесса недвижимость АРМА активы Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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