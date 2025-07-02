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Головна Одеса Будівлі біля Одеської ОВА шукають нового керуючого

Будівлі біля Одеської ОВА шукають нового керуючого

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 13:19
АРМА шукає управляючого для бізнес-центру "Конкорд" в Одесі
Бізнес-центр "Конкорд". Фото: АРМА

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів шукає керуючого бізнес-центром "Конкорд" на проспекті Шевченка біля будівлі Одеської ОВА. Цей об'єкт фігурує у кримінальній справі щодо відомих бізнесменів Бориса Кауфмана та Олександра Грановського.

Про це повідомляє Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

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Пошук управляючого

АРМА  проведе ринкові консультації щодо управління нежитловою будівлею за адресою проспект Шевченка, 4а. Зазначається, що об’єкт розташований в історичному та курортному центрі Одеси, тому має високий потенціал для комерційного використання.  Пропозиції приймаються до 28 липня 2025 року. За підсумками буде ініційовано відкритий конкурс з відбору управителя через Prozorro.

Бізнес-центр "Конкорд"

Ця будівля проходить у матеріалах слідства щодо організованого злочинного угруповання в Одеській мерії. За версією детективів, там був штаб фігурантів провадження — підприємців Бориса Кауфмана та Олександра Грановського. У приміщеннях обладнали кімнату для таємних зустрічей та поставили генератори "білого шуму" для запобігання прослуховування.

Близько 20 років тому будівлю купив "Фінбанк" (Кауфмана та Грановського), у березні 2015 він у рахунок боргів віддав її "Платінумбанку". А через три роки держреєстратор переписав об'єкт на приватну особу. Після цього нерухомість була оформлена на фірму Конкорд. В результаті таких дій "Платинуму" було завдано збитків приблизно на 475 мільйонів гривень.

Розгляди у цій справі тривали багато років. Наразі будівля перебуває у власності держави.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про судно тіньового флоту РФ, яке передали АРМА. А також про арешт агротерміналу на Одещині.

Одеса нерухомість АРМА активи Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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