Новий очільник Одеської обласної прокуратури - хто він

Андрій Сваток, новий очільник Одеської обласної прокуратури. Фото: Андрій Сваток у соцмережі

Призначено нового керівника Одеської обласної прокуратури. Ним став 39-річний киянин Андрій Сваток, який раніше займав аналогічну посаду на Київщині.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Андрія Сватока призначили очільником Одеської обласної прокуратури. Раніше цю посаду займав Ігор Домущей, який тепер став заступником голови Миколаївської обласної прокуратури.

Що відомо про Андрія Сватока

У 2009 році Андрій Сваток розпочав свій професійний шлях на посаді помічника прокурора Оболонського району Києва.

З листопада 2013 по березень 2015 року він працював старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях міста Києва. З березня 2015 по вересень 2016 року продовжив діяльність у Генеральній прокуратурі України.

З вересня 2020 по квітень 2023 року Андрій Сваток був начальником управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України у Житомирській та Київській областях. А у січні 2023-го став першим заступник керівника Київської обласної прокуратури.

Декларація посадовця

Андрій Сваток одружений та має доньку. Володіє двома автівками — Toyota Camry 2020 року випуску та Audi A6 2010 року випуску.

Його дружина Алла їздить на Range Rover Evoque 2021 року випуску. Має квартиру площею у 127,1 квадратного метра в столиці. Також користується трьома машиномісцями в Києві та Броварах й земельною ділянкою у вісім соток в селі Нові Петрівці Київської області. В тому ж селі вона має недобудований житловий будинок.

Доходи родини складаються з заробітної плати прокурора — 1 мільйон 622 тисячі гривень та 1 мільйон 72,8 тисячі гривень від підприємницької діяльності дружини.

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