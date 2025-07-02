Новий очільник Одеської обласної прокуратури - хто він

Новий головний прокурор Одещини — хто він і що відомо
Призначено нового керівника Одеської обласної прокуратури. Ним став 39-річний киянин Андрій Сваток, який раніше займав аналогічну посаду на Київщині.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.
Новий очільник прокуратури
Андрія Сватока призначили очільником Одеської обласної прокуратури. Раніше цю посаду займав Ігор Домущей, який тепер став заступником голови Миколаївської обласної прокуратури.
Що відомо про Андрія Сватока
У 2009 році Андрій Сваток розпочав свій професійний шлях на посаді помічника прокурора Оболонського району Києва.
З листопада 2013 по березень 2015 року він працював старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях міста Києва. З березня 2015 по вересень 2016 року продовжив діяльність у Генеральній прокуратурі України.
З вересня 2020 по квітень 2023 року Андрій Сваток був начальником управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України у Житомирській та Київській областях. А у січні 2023-го став першим заступник керівника Київської обласної прокуратури.
Декларація посадовця
Андрій Сваток одружений та має доньку. Володіє двома автівками — Toyota Camry 2020 року випуску та Audi A6 2010 року випуску.
Його дружина Алла їздить на Range Rover Evoque 2021 року випуску. Має квартиру площею у 127,1 квадратного метра в столиці. Також користується трьома машиномісцями в Києві та Броварах й земельною ділянкою у вісім соток в селі Нові Петрівці Київської області. В тому ж селі вона має недобудований житловий будинок.
Доходи родини складаються з заробітної плати прокурора — 1 мільйон 622 тисячі гривень та 1 мільйон 72,8 тисячі гривень від підприємницької діяльності дружини.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про призначення нового командувача Сухопутних військ ЗСУ. А також про те, хто став Генпрокурором України.
Читайте Новини.LIVE!