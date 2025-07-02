Новый глава Одесской областной прокуратуры - кто он

Андрей Сваток, новый глава Одесской областной прокуратуры. Фото: Андрей Сваток в соцсети

Назначен новый руководитель Одесской областной прокуратуры. Им стал 39-летний киевлянин Андрей Сваток, который ранее занимал аналогичную должность на Киевщине.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Андрея Сватока назначили главой Одесской областной прокуратуры. Ранее эту должность занимал Игорь Домущей, который теперь стал заместителем председателя Николаевской областной прокуратуры.

Что известно об Андрее Сватоке

В 2009 году Андрей Сваток начал свой профессиональный путь в должности помощника прокурора Оболонского района Киева.

С ноября 2013 по март 2015 года он работал старшим прокурором отдела надзора за соблюдением законов в сфере противодействия коррупции и процессуального руководства по уголовным производствам Киева. С марта 2015 по сентябрь 2016 года продолжил деятельность в Генеральной прокуратуре Украины.

С сентября 2020 по апрель 2023 года Андрей Сваток был начальником управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией Украины в Житомирской и Киевской областях. А в январе 2023-го стал первым заместителем руководителя Киевской областной прокуратуры.

Декларация чиновника

Андрей Сваток женат, имеет дочь. У него есть две машины — Toyota Camry 2020 года и Audi A6 2010 года.

Его жена Алла ездит на Range Rover Evoque 2021 года. Имеет квартиру площадью 127,1 кв. м в столице. Она также пользуется тремя парковочными местами в Киеве и Броварах и участком земли площадью восемь акров в селе Новые Петровцы Киевской области. В этой же деревне у нее есть недостроенный жилой дом.

Доход семьи состоит из зарплаты прокурора — 1 млн 622 тыс. грн. и 1 млн 72,8 тыс. грн. от предпринимательской деятельности его жены.

Напомним, недавно мы писали о назначении нового командующего Сухопутных войск ВСУ. А также о том, кто стал Генпрокурором Украины.