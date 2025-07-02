Новый глава Одесской областной прокуратуры - кто он

Новый главный прокурор Одесчины — кто он и что известно
Назначен новый руководитель Одесской областной прокуратуры. Им стал 39-летний киевлянин Андрей Сваток, который ранее занимал аналогичную должность на Киевщине.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
Новый глава прокуратуры
Андрея Сватока назначили главой Одесской областной прокуратуры. Ранее эту должность занимал Игорь Домущей, который теперь стал заместителем председателя Николаевской областной прокуратуры.
Что известно об Андрее Сватоке
В 2009 году Андрей Сваток начал свой профессиональный путь в должности помощника прокурора Оболонского района Киева.
С ноября 2013 по март 2015 года он работал старшим прокурором отдела надзора за соблюдением законов в сфере противодействия коррупции и процессуального руководства по уголовным производствам Киева. С марта 2015 по сентябрь 2016 года продолжил деятельность в Генеральной прокуратуре Украины.
С сентября 2020 по апрель 2023 года Андрей Сваток был начальником управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией Украины в Житомирской и Киевской областях. А в январе 2023-го стал первым заместителем руководителя Киевской областной прокуратуры.
Декларация чиновника
Андрей Сваток женат, имеет дочь. У него есть две машины — Toyota Camry 2020 года и Audi A6 2010 года.
Его жена Алла ездит на Range Rover Evoque 2021 года. Имеет квартиру площадью 127,1 кв. м в столице. Она также пользуется тремя парковочными местами в Киеве и Броварах и участком земли площадью восемь акров в селе Новые Петровцы Киевской области. В этой же деревне у нее есть недостроенный жилой дом.
Доход семьи состоит из зарплаты прокурора — 1 млн 622 тыс. грн. и 1 млн 72,8 тыс. грн. от предпринимательской деятельности его жены.
Напомним, недавно мы писали о назначении нового командующего Сухопутных войск ВСУ. А также о том, кто стал Генпрокурором Украины.
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