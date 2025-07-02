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Головна Одеса Масштабне відключення світла в Одесі сьогодні — адреси

Масштабне відключення світла в Одесі сьогодні — адреси

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 09:38
Масове відключення світла в Одесі сьогодні, 2 липня — які адреси відключень та коли відновлять постачання електрики
Бригада електриків. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 2 липня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому сотні будинків до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

  • пров. Амбулаторний, 5,
  • Дмитріївська, 5/20а. 

Роботи до 17.00.

Північний РЕМ:

  • 1-6а Садова,
  • Похила, 1-174,
  • Штильова, 2-118,
  • пров. 1-3й Дунаєвського,
  • Кінноармійська, 1,1а,
  • Шептицького, 1-5,
  • пров. Одеський, 3-7,
  • Кошиця, 1-69,
  • Велика Садова, 1-52,
  • Миколаївська дор., 65,
  • Глаубермана, 1-17,
  • Мала Садова, 1-22,
  • Південна дор., 1-73,
  • Чайкова, 1-71,
  • Маріупольська, 20-68,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • 2-а лінія на ж/м, 12,
  • Донецька, 1-25,
  • К.Кузнєцова, 3-14,
  • Керченська, 27-62,
  • Кишинівська, 2-24,
  • пров. 1,3й Керченський, 3-11,
  • вул. Л.Українки, 10-20,
  • пр. Князя В.Великого, 52. 

Роботи до 18.00.

  • Котляревського, 12б,
  • Крушельницького, 1-37,
  • пров. Л.Гінзбург, 1-12,
  • пров. Крушельницької, 1-5,
  • Агрономічна, 60-223,
  • Кільцева, 1-12,
  • пров. Оранжерейний, 1-32,
  • Слобідська, 30,30а,
  • Кругова, 1-36,
  • пров. Шахтинський, 18-46,
  • Болобочана, 1-44,
  • пров. Шебелинський, 13-27,
  • Біляївська, 1-9,
  • Тарутинська, 1-11,
  • Хуторська, 1-95,
  • Цебриковська, 1-13,
  • Четверта, 33-58,
  • Міхновського, 1-63,
  • Молодіжна, 1-49,
  • пров. Агрономічний, 1-8,
  • Калнишевського, 1-10,
  • пров. Кілевий, 1-9,
  • пров. Мастерський, 1-11,
  • пров. Новий, 1-14,
  • пров. Круговий, 1-13. 

Роботи до 19.00.

Центральний РЕМ:

  • Тираспільське шосе, 1-27,
  • Сонячна, 1-41,
  • Хортицька, 1-62,
  • Мирного, 1-34,
  • Житомирська, 1-202,
  • Ветеранів Праці, 1-49,
  • Літакова, 44-52,
  • Могилевська, 1-22,
  • Селянська, 1-37,
  • Сільська, 13а,
  • Південна, 27,
  • Патріотична, 1-76,
  • Умова, 9-122,
  • Буковинська, 1-24,
  • Нескучна, 1-61,
  • Лещенка, 1-102,
  • Північна, 1-44,
  • Аркаса, 1-74,
  • Горизонтальна, 10-60,
  • Чумацька, 103,
  • пров. Хотинський,
  • пров. Гусака-Гусаченка,
  • Карпатська, 1-22,
  • Крайня, 3-88,
  • Ризька, 1-34,
  • Сталепрокатна,
  • Героїв Зміїного, 1-79,
  • Магістральна, 1-58,
  • Сосюри, 29-82,
  • пров. Гордієвського, 11-23,
  • Батуринська, 1-60,
  • Липнева, 1-31,
  • Обліпихова, 1-75,
  • Подільська, 2-34,
  • пров. 2й Східний, 1-9,
  • Учнівська, 43-61,
  • пров. Чернівецький, 21-40,
  • Ашхабадська, 1-36,
  • Смоленського, 1-51,
  • Тираспольська, 25,
  • Творча, 1-51,
  • Болградська, 2-26,
  • Кленова, 25б,54,
  • Клинова, 1-60,
  • Уманська, 1-46,
  • Фесенка, 7,
  • Бессарабська, 1-6,
  • Лютнева, 3,5,
  • Бібліотечна, 1-21,
  • Польова, 1-49,
  • Урожайна, 3-44,
  • пров. Гордієвського, 1-25,
  • просп. Л.Українки, 1,
  • Дальницьке шосе, 19. 

Роботи до 17.00.

  • Чумацька, 7,41,
  • Гранатна, 17-25,
  • Квітнева, 1-19,
  • Михайленка, 30-63,
  • Ріхтера, 8-42,
  • Сільська, 7-34,
  • Тіниста, 9/12,
  • Туристська, 8-19,
  • Новосельського, 84-99,
  • Преображенська, 37. 

Роботи до 20.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса електроенергія Новини Одеси відключення світла
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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