Масове відключення світла в Одесі сьогодні, 2 липня — які адреси відключень та коли відновлять постачання електрики

Бригада електриків. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 2 липня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому сотні будинків до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

пров. Амбулаторний, 5,

Дмитріївська, 5/20а.

Роботи до 17.00.

Північний РЕМ:

1-6а Садова,

Похила, 1-174,

Штильова, 2-118,

пров. 1-3й Дунаєвського,

Кінноармійська, 1,1а,

Шептицького, 1-5,

пров. Одеський, 3-7,

Кошиця, 1-69,

Велика Садова, 1-52,

Миколаївська дор., 65,

Глаубермана, 1-17,

Мала Садова, 1-22,

Південна дор., 1-73,

Чайкова, 1-71,

Маріупольська, 20-68,

пров. Квантовий, 1-27,

2-а лінія на ж/м, 12,

Донецька, 1-25,

К.Кузнєцова, 3-14,

Керченська, 27-62,

Кишинівська, 2-24,

пров. 1,3й Керченський, 3-11,

вул. Л.Українки, 10-20,

пр. Князя В.Великого, 52.

Роботи до 18.00.

Котляревського, 12б,

Крушельницького, 1-37,

пров. Л.Гінзбург, 1-12,

пров. Крушельницької, 1-5,

Агрономічна, 60-223,

Кільцева, 1-12,

пров. Оранжерейний, 1-32,

Слобідська, 30,30а,

Кругова, 1-36,

пров. Шахтинський, 18-46,

Болобочана, 1-44,

пров. Шебелинський, 13-27,

Біляївська, 1-9,

Тарутинська, 1-11,

Хуторська, 1-95,

Цебриковська, 1-13,

Четверта, 33-58,

Міхновського, 1-63,

Молодіжна, 1-49,

пров. Агрономічний, 1-8,

Калнишевського, 1-10,

пров. Кілевий, 1-9,

пров. Мастерський, 1-11,

пров. Новий, 1-14,

пров. Круговий, 1-13.

Роботи до 19.00.

Центральний РЕМ:

Тираспільське шосе, 1-27,

Сонячна, 1-41,

Хортицька, 1-62,

Мирного, 1-34,

Житомирська, 1-202,

Ветеранів Праці, 1-49,

Літакова, 44-52,

Могилевська, 1-22,

Селянська, 1-37,

Сільська, 13а,

Південна, 27,

Патріотична, 1-76,

Умова, 9-122,

Буковинська, 1-24,

Нескучна, 1-61,

Лещенка, 1-102,

Північна, 1-44,

Аркаса, 1-74,

Горизонтальна, 10-60,

Чумацька, 103,

пров. Хотинський,

пров. Гусака-Гусаченка,

Карпатська, 1-22,

Крайня, 3-88,

Ризька, 1-34,

Сталепрокатна,

Героїв Зміїного, 1-79,

Магістральна, 1-58,

Сосюри, 29-82,

пров. Гордієвського, 11-23,

Батуринська, 1-60,

Липнева, 1-31,

Обліпихова, 1-75,

Подільська, 2-34,

пров. 2й Східний, 1-9,

Учнівська, 43-61,

пров. Чернівецький, 21-40,

Ашхабадська, 1-36,

Смоленського, 1-51,

Тираспольська, 25,

Творча, 1-51,

Болградська, 2-26,

Кленова, 25б,54,

Клинова, 1-60,

Уманська, 1-46,

Фесенка, 7,

Бессарабська, 1-6,

Лютнева, 3,5,

Бібліотечна, 1-21,

Польова, 1-49,

Урожайна, 3-44,

пров. Гордієвського, 1-25,

просп. Л.Українки, 1,

Дальницьке шосе, 19.

Роботи до 17.00.

Чумацька, 7,41,

Гранатна, 17-25,

Квітнева, 1-19,

Михайленка, 30-63,

Ріхтера, 8-42,

Сільська, 7-34,

Тіниста, 9/12,

Туристська, 8-19,

Новосельського, 84-99,

Преображенська, 37.

Роботи до 20.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.