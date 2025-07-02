Масове відключення світла в Одесі сьогодні, 2 липня — які адреси відключень та коли відновлять постачання електрики

Масштабне відключення світла в Одесі сьогодні — адреси
Сьогодні, 2 липня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому сотні будинків до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Південний РЕМ:
- пров. Амбулаторний, 5,
- Дмитріївська, 5/20а.
Роботи до 17.00.
Північний РЕМ:
- 1-6а Садова,
- Похила, 1-174,
- Штильова, 2-118,
- пров. 1-3й Дунаєвського,
- Кінноармійська, 1,1а,
- Шептицького, 1-5,
- пров. Одеський, 3-7,
- Кошиця, 1-69,
- Велика Садова, 1-52,
- Миколаївська дор., 65,
- Глаубермана, 1-17,
- Мала Садова, 1-22,
- Південна дор., 1-73,
- Чайкова, 1-71,
- Маріупольська, 20-68,
- пров. Квантовий, 1-27,
- 2-а лінія на ж/м, 12,
- Донецька, 1-25,
- К.Кузнєцова, 3-14,
- Керченська, 27-62,
- Кишинівська, 2-24,
- пров. 1,3й Керченський, 3-11,
- вул. Л.Українки, 10-20,
- пр. Князя В.Великого, 52.
Роботи до 18.00.
- Котляревського, 12б,
- Крушельницького, 1-37,
- пров. Л.Гінзбург, 1-12,
- пров. Крушельницької, 1-5,
- Агрономічна, 60-223,
- Кільцева, 1-12,
- пров. Оранжерейний, 1-32,
- Слобідська, 30,30а,
- Кругова, 1-36,
- пров. Шахтинський, 18-46,
- Болобочана, 1-44,
- пров. Шебелинський, 13-27,
- Біляївська, 1-9,
- Тарутинська, 1-11,
- Хуторська, 1-95,
- Цебриковська, 1-13,
- Четверта, 33-58,
- Міхновського, 1-63,
- Молодіжна, 1-49,
- пров. Агрономічний, 1-8,
- Калнишевського, 1-10,
- пров. Кілевий, 1-9,
- пров. Мастерський, 1-11,
- пров. Новий, 1-14,
- пров. Круговий, 1-13.
Роботи до 19.00.
Центральний РЕМ:
- Тираспільське шосе, 1-27,
- Сонячна, 1-41,
- Хортицька, 1-62,
- Мирного, 1-34,
- Житомирська, 1-202,
- Ветеранів Праці, 1-49,
- Літакова, 44-52,
- Могилевська, 1-22,
- Селянська, 1-37,
- Сільська, 13а,
- Південна, 27,
- Патріотична, 1-76,
- Умова, 9-122,
- Буковинська, 1-24,
- Нескучна, 1-61,
- Лещенка, 1-102,
- Північна, 1-44,
- Аркаса, 1-74,
- Горизонтальна, 10-60,
- Чумацька, 103,
- пров. Хотинський,
- пров. Гусака-Гусаченка,
- Карпатська, 1-22,
- Крайня, 3-88,
- Ризька, 1-34,
- Сталепрокатна,
- Героїв Зміїного, 1-79,
- Магістральна, 1-58,
- Сосюри, 29-82,
- пров. Гордієвського, 11-23,
- Батуринська, 1-60,
- Липнева, 1-31,
- Обліпихова, 1-75,
- Подільська, 2-34,
- пров. 2й Східний, 1-9,
- Учнівська, 43-61,
- пров. Чернівецький, 21-40,
- Ашхабадська, 1-36,
- Смоленського, 1-51,
- Тираспольська, 25,
- Творча, 1-51,
- Болградська, 2-26,
- Кленова, 25б,54,
- Клинова, 1-60,
- Уманська, 1-46,
- Фесенка, 7,
- Бессарабська, 1-6,
- Лютнева, 3,5,
- Бібліотечна, 1-21,
- Польова, 1-49,
- Урожайна, 3-44,
- пров. Гордієвського, 1-25,
- просп. Л.Українки, 1,
- Дальницьке шосе, 19.
Роботи до 17.00.
- Чумацька, 7,41,
- Гранатна, 17-25,
- Квітнева, 1-19,
- Михайленка, 30-63,
- Ріхтера, 8-42,
- Сільська, 7-34,
- Тіниста, 9/12,
- Туристська, 8-19,
- Новосельського, 84-99,
- Преображенська, 37.
Роботи до 20.00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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