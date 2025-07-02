Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1НедвижимостьКиноШоу-бизнесВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Масштабное отключение света в Одессе сегодня — адреса

Масштабное отключение света в Одессе сегодня — адреса

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 09:38
Массовое отключение света в Одессе сегодня, 2 июля — какие адреса отключений и когда возобновят поставки электричества
Бригада электриков. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 2 июля, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, поэтому сотни домов до вечера останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

Реклама
Читайте также:

У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

  • переулок Амбулаторный, 5,
  • Дмитриевская, 5/20а.

Работы до 17.00.

Северный РЭС:

  • 1-6а Садовая,
  • Наклонная, 1-174,
  • Штилевая, 2-118,
  • переулок 1-3й Дунаевского,
  • Конноармейская, 1,1а,
  • Шептицкого, 1-5,
  • переулок Одесский, 3-7,
  • Кошица, 1-69,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Николаевская дорога, 65,
  • Глаубермана, 1-17,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Южная дорога, 1-73,
  • Чайковая, 1-71,
  • Мариупольская, 20-68,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • 2-я линия на ж/м, 12,
  • Донецкая, 1-25,
  • К.Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27-62,
  • Кишиневская, 2-24,
  • переулок 1,3й Керченский, 3-11,
  • ул. Л.Украинки, 10-20,
  • пр. Князя В.Великого, 52.

Работы до 18.00.

  • Котляревского, 12б,
  • Крушельницкого, 1-37,
  • переулок Л.Гинзбург, 1-12,
  • переулок Крушельницкой, 1-5,
  • Агрономическая, 60-223,
  • Кольцевая, 1-12,
  • переулок Оранжерейный, 1-32,
  • Слободская, 30,30а,
  • Круговая, 1-36,
  • переулок Шахтинский, 18-46,
  • Болобочана, 1-44,
  • переулок Шебелинский, 13-27,
  • Беляевская, 1-9,
  • Тарутинская, 1-11,
  • Хуторская, 1-95,
  • Цебриковская, 1-13,
  • Четвертая, 33-58,
  • Михновского, 1-63,
  • Молодежная, 1-49,
  • переулок Агрономический, 1-8,
  • Калнышевского, 1-10,
  • переулок Килевый, 1-9,
  • переулок Мастерский, 1-11,
  • переулок Новый, 1-14,
  • переулок Круговой, 1-13.

Работы до 19.00.

Центральный РЭС:

  • Тираспольское шоссе, 1-27,
  • Солнечная, 1-41,
  • Хортицкая, 1-62,
  • Мирного, 1-34,
  • Житомирская, 1-202,
  • Ветеранов Труда, 1-49,
  • Литакова, 44-52,
  • Могилевская, 1-22,
  • Крестьянская, 1-37,
  • Сельская, 13а,
  • Южная, 27,
  • Патриотическая, 1-76,
  • Умова, 9-122,
  • Буковинская, 1-24,
  • Нескучная, 1-61,
  • Лещенко, 1-102,
  • Северная, 1-44,
  • Аркаса, 1-74,
  • Горизонтальная, 10-60,
  • Чумацкая, 103,
  • Хотинский переулок,
  • переулок Гусака-Гусаченко,
  • Карпатская, 1-22,
  • Крайняя, 3-88,
  • Рижская, 1-34,
  • Сталепрокатная,
  • Героев Змеиного, 1-79,
  • Магистральная, 1-58,
  • Сосюры, 29-82,
  • переулок Гордиевского, 11-23,
  • Батуринская, 1-60,
  • Июльская, 1-31,
  • Облепиховая, 1-75,
  • Подольская, 2-34,
  • переулок 2й Восточный, 1-9,
  • Ученическая, 43-61,
  • переулок Черновицкий, 21-40,
  • Ашхабадская, 1-36,
  • Смоленского, 1-51,
  • Тираспольская, 25,
  • Творческая, 1-51,
  • Болградская, 2-26,
  • Кленовая, 25б,54,
  • Клиновая, 1-60,
  • Уманская, 1-46,
  • Фесенко, 7,
  • Бессарабская, 1-6,
  • Лютнева, 3,5,
  • Библиотечная, 1-21,
  • Полевая, 1-49,
  • Урожайная, 3-44,
  • переулок Гордиевского, 1-25,
  • просп. Л.Украинки, 1,
  • Дальницкое шоссе, 19.

Работы до 17.00.

  • Чумацкая, 7,41,
  • Гранатная, 17-25,
  • Апрельская, 1-19,
  • Михайленко, 30-63,
  • Рихтера, 8-42,
  • Сельская, 7-34,
  • Тинистая, 9/12,
  • Туристская, 8-19,
  • Новосельского, 84-99,
  • Преображенская, 37.

Работы до 20.00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.

коммунальные услуги Одесса электроэнергия Новости Одессы отключения света
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации