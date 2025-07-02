Массовое отключение света в Одессе сегодня, 2 июля — какие адреса отключений и когда возобновят поставки электричества

Бригада электриков. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 2 июля, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, поэтому сотни домов до вечера останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

переулок Амбулаторный, 5,

Дмитриевская, 5/20а.

Работы до 17.00.

Северный РЭС:

1-6а Садовая,

Наклонная, 1-174,

Штилевая, 2-118,

переулок 1-3й Дунаевского,

Конноармейская, 1,1а,

Шептицкого, 1-5,

переулок Одесский, 3-7,

Кошица, 1-69,

Большая Садовая, 1-52,

Николаевская дорога, 65,

Глаубермана, 1-17,

Малая Садовая, 1-22,

Южная дорога, 1-73,

Чайковая, 1-71,

Мариупольская, 20-68,

переулок Квантовый, 1-27,

2-я линия на ж/м, 12,

Донецкая, 1-25,

К.Кузнецова, 3-14,

Керченская, 27-62,

Кишиневская, 2-24,

переулок 1,3й Керченский, 3-11,

ул. Л.Украинки, 10-20,

пр. Князя В.Великого, 52.

Работы до 18.00.

Котляревского, 12б,

Крушельницкого, 1-37,

переулок Л.Гинзбург, 1-12,

переулок Крушельницкой, 1-5,

Агрономическая, 60-223,

Кольцевая, 1-12,

переулок Оранжерейный, 1-32,

Слободская, 30,30а,

Круговая, 1-36,

переулок Шахтинский, 18-46,

Болобочана, 1-44,

переулок Шебелинский, 13-27,

Беляевская, 1-9,

Тарутинская, 1-11,

Хуторская, 1-95,

Цебриковская, 1-13,

Четвертая, 33-58,

Михновского, 1-63,

Молодежная, 1-49,

переулок Агрономический, 1-8,

Калнышевского, 1-10,

переулок Килевый, 1-9,

переулок Мастерский, 1-11,

переулок Новый, 1-14,

переулок Круговой, 1-13.

Работы до 19.00.

Центральный РЭС:

Тираспольское шоссе, 1-27,

Солнечная, 1-41,

Хортицкая, 1-62,

Мирного, 1-34,

Житомирская, 1-202,

Ветеранов Труда, 1-49,

Литакова, 44-52,

Могилевская, 1-22,

Крестьянская, 1-37,

Сельская, 13а,

Южная, 27,

Патриотическая, 1-76,

Умова, 9-122,

Буковинская, 1-24,

Нескучная, 1-61,

Лещенко, 1-102,

Северная, 1-44,

Аркаса, 1-74,

Горизонтальная, 10-60,

Чумацкая, 103,

Хотинский переулок,

переулок Гусака-Гусаченко,

Карпатская, 1-22,

Крайняя, 3-88,

Рижская, 1-34,

Сталепрокатная,

Героев Змеиного, 1-79,

Магистральная, 1-58,

Сосюры, 29-82,

переулок Гордиевского, 11-23,

Батуринская, 1-60,

Июльская, 1-31,

Облепиховая, 1-75,

Подольская, 2-34,

переулок 2й Восточный, 1-9,

Ученическая, 43-61,

переулок Черновицкий, 21-40,

Ашхабадская, 1-36,

Смоленского, 1-51,

Тираспольская, 25,

Творческая, 1-51,

Болградская, 2-26,

Кленовая, 25б,54,

Клиновая, 1-60,

Уманская, 1-46,

Фесенко, 7,

Бессарабская, 1-6,

Лютнева, 3,5,

Библиотечная, 1-21,

Полевая, 1-49,

Урожайная, 3-44,

переулок Гордиевского, 1-25,

просп. Л.Украинки, 1,

Дальницкое шоссе, 19.

Работы до 17.00.

Чумацкая, 7,41,

Гранатная, 17-25,

Апрельская, 1-19,

Михайленко, 30-63,

Рихтера, 8-42,

Сельская, 7-34,

Тинистая, 9/12,

Туристская, 8-19,

Новосельского, 84-99,

Преображенская, 37.

Работы до 20.00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.