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Главная Одесса В Одессе на взятке разоблачили чиновника горсовета

В Одессе на взятке разоблачили чиновника горсовета

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 12:00
Задержание за взятку в Одессе - чиновник требовал 2700 долларов
Задержание чиновника в Одессе. Фото: Нацполиция

В Одессе задержали главного инженера коммунального предприятия горсовета. Его подозревают в вымогательстве взятки от предпринимательницы за разрешение на торговлю на побережье.

Об этом в субботу, 19 июля, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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В Одессе инженера задержали на получении взятки. Фото: Нацполиция

Вымогал взятку за торговлю на побережье

По данным следствия, к инженеру обратилась предпринимательница с просьбой оформить разрешение на установку временных торговых сооружений на пляже "Отрада". Взамен мужчина потребовал взятку в 2700 долларов США.

Предпринимательница отказалась платить и сообщила о вымогательстве правоохранителям. Мужчину задержали прямо во время получения денег. Все средства изъяли в качестве вещественных доказательств.

Какое наказание за взятку

Главному инженеру КП уже сообщили о подозрении по статье "Получение неправомерной выгоды". Ему грозит до 10 лет заключения, конфискация имущества и запрет занимать должности.

Напомним, бывший депутат Верховной Рады Ирина Кормышкина задекларировала ценный Mercedes-Maybach S580, однако цена этого авто, которую женщина указала в документе, в десятки раз ниже рыночной. Также мы писали, что житель Одесской области хотел выехать за границу и предложил пограничнику взятку.

Одесса взятка торговля Одесская область Новости Одессы задержание
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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