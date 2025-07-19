Задержание за взятку в Одессе - чиновник требовал 2700 долларов

Задержание чиновника в Одессе. Фото: Нацполиция

В Одессе задержали главного инженера коммунального предприятия горсовета. Его подозревают в вымогательстве взятки от предпринимательницы за разрешение на торговлю на побережье.

Об этом в субботу, 19 июля, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Вымогал взятку за торговлю на побережье

По данным следствия, к инженеру обратилась предпринимательница с просьбой оформить разрешение на установку временных торговых сооружений на пляже "Отрада". Взамен мужчина потребовал взятку в 2700 долларов США.

Предпринимательница отказалась платить и сообщила о вымогательстве правоохранителям. Мужчину задержали прямо во время получения денег. Все средства изъяли в качестве вещественных доказательств.

Какое наказание за взятку

Главному инженеру КП уже сообщили о подозрении по статье "Получение неправомерной выгоды". Ему грозит до 10 лет заключения, конфискация имущества и запрет занимать должности.

Напомним, бывший депутат Верховной Рады Ирина Кормышкина задекларировала ценный Mercedes-Maybach S580, однако цена этого авто, которую женщина указала в документе, в десятки раз ниже рыночной. Также мы писали, что житель Одесской области хотел выехать за границу и предложил пограничнику взятку.