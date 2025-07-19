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Головна Одеса В Одесі на хабарі викрили посадовця міськради

В Одесі на хабарі викрили посадовця міськради

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 12:00
Затримання за хабар в Одесі — посадовець вимагав 2700 доларів
Затримання посадовця в Одесі. Фото: Нацполіція

В Одесі затримали головного інженера комунального підприємства міськради. Його підозрюють у вимаганні хабаря від підприємниці за дозвіл на торгівлю на узбережжі.

Про це у суботу, 19 липня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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В Одесі інженера затримали на отриманні хабаря. Фото: Нацполіція

Вимагав хабар за торгівлю на узбережжі

За даними слідства, до інженера звернулася підприємниця з проханням оформити дозвіл на встановлення тимчасових торгівельних споруд на пляжі "Відрада". Натомість чоловік зажадав хабар у 2700 доларів США.

Підприємиця відмовилась платити й повідомила про вимагання правоохоронцям. Чоловіка затримали просто під час одержання грошей. Усі кошти вилучили як речові докази.

Яке покарання за хабар

Головному інженеру КП вже повідомили про підозру за статтею "Одержання неправомірної вигоди". Йому загрожує до 10 років ув’язнення, конфіскація майна та заборона обіймати посади.

Нагадаємо, колишня депутатка Верховної Ради Ірина Кормишкіна задекларувала коштовний Mercedes-Maybach S580, однак ціна цього авто, яку жінка зазначила в документі, у десятки разів нижча за ринкову. Також ми писали, що житель Одещини хотів виїхати за кордон і запропонував прикордоннику хабар.

Одеса хабар торгівля Одеська область Новини Одеси затримання
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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