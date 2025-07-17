Мешканець Одещини запропонував хабар прикордоннику, аби виїхати з України

Перевірка документів на кордоні. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Житель Одещини хотів виїхати за кордон без належним чином оформлених документів. Для цього він запропонував прикордоннику хабар, однак правоохоронець відмовився та повідомив про це керівництву. Тепер чоловіку загрожує обмеження або позбавлення волі.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці справи

40-річний мешканець Одещини намагався виїхати за кордон, супроводжуючи свою тещу, яка є особою з інвалідністю, через пункт пропуску "Старокозаче". Під час проходження прикордонного контролю, чоловік не мав належним чином оформлених документів.

Зрозумівши, що виїхати за кордон не вдасться, мандрівник вирішив "владнати" ситуацію, запропонувавши прикордоннику хабар у розмірі 550 Євро. Однак вартовий відмовився та повідомив про це керівництву.

Вилучені гроші. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Яке покарання загрожує

Чоловіку повідомлено про підозру за ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Згідно санкції цієї статті, йому загрожує від 2 до 4 років обмеження або позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про одеського посадовця, якого затримали за хабар. А також про поліцейського, який брав гроші за проїзд ночами.