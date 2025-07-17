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Главная Одесса Взятка за переход границы — что грозит жителю Одесчины

Взятка за переход границы — что грозит жителю Одесчины

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 13:15
Житель Одесской области предложил взятку пограничнику, чтобы выехать из Украины
Проверка документов на границе. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Житель Одесской области хотел выехать за границу без надлежащим образом оформленных документов. Для этого он предложил пограничнику взятку, однако правоохранитель отказался и сообщил об этом руководству. Теперь мужчине грозит ограничение или лишение свободы.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности дела

40-летний житель Одесской области пытался выехать за границу, сопровождая свою тещу, которая является лицом с инвалидностью, через пункт пропуска "Староказачье". Во время прохождения пограничного контроля у мужчины не оказалось должным образом оформленных документов.

Поняв, что выехать за границу не удастся, путешественник решил "уладить" ситуацию, предложив пограничнику взятку в размере 550 Евро. Однако тот отказался и сообщил об этом руководству.

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Изъятые деньги. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Какое наказание грозит

Мужчине сообщено о подозрении по ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Согласно санкции этой статьи, ему грозит от 2 до 4 лет ограничения или лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали об одесском чиновнике, которого задержали за взятку. А также о полицейском, который брал деньги за проезд по ночам.

Одесса взятка пограничники Одесская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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