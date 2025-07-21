Посадовців міськради Одеси підозрюють у передачі землі за хабар

Міськрада Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Посадовців Одеської міської ради підозрюють у зловживанні владою та службовим становищем. Йдеться про передання 1 гектара землі на вулиці Краснова, де розташовані старовинні кургани, товариству з обмеженою відповідальністю "Екател Авто".

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Одеська міська рада надала підприємству дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в Артилерійському парку та затвердила його. Хоча, за даними слідства, мерія не мала на це права. Територія, про яку йдеться є об'єктом археологічної спадщини: там розташований Курганний могильник доби бронзи (2 тисячі років до нашої ери).

"Курганний могильник доби бронзи в Артилерійському парку вперше був відмічений на гравірованому "Плані міста Одеси" від 1854 року та являв собою шість курганів, що розташовані ланцюгом по території майбутніх Другого єврейського кладовища та створеного на його місці Артилерійського парку", — йдеться у матеріалах справи.

Правоохоронці вважають, що службові особи Одеської міської ради скористались службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди від підприємців. Суд задовільнив клопотання прокурора та дозволив слідчим провести огляд об'єкта, що фігурує у кримінальному провадженні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про посадовця міськради викрили на хабарі. А також про те, що АРМА шукає керуючих для нерухомості в Одесі.