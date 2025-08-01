Військового ЗСУ на Одещині судили за зброю та наркотики

Суддя з молотком. Фото ілюстративне: НААУ

Військовий їздив дорогами Одещини із канабісом та вогнепальною зброєю. Однак на одному з блокпостів його піймали на гарячому та відкрили справу, яку розглядали у Великомихайлівському райсуді.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військового з села Ворошиловград зупинили на блокпосту у селі Новопетрівка. Поліцейські помітили стартовий пістолет "RETAY" моделі G17 калібру 9 мм, який був перероблений на бойовий. Після ретельного огляду авто, правоохоронці знайшли ще й понад 20 грамів канабісу та трубку для куріння.

Службовець пояснив, що перебуваючи на реабілітації та лікуванні в селі Жеребкове знайшов пістолет біля ставка у канаві та підібрав його. А канабіс помітив поблизу траси неподалік від Подільську, взяв його з собою та зберігав у аптечці.

Що вирішив суд

Військового визнали винним за ч.1 ст.309, ч. 1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю та хберігання психотропних речовин). Службовця звільнили від 3 років позбавлення волі з іспитовим терміном на 1 рік.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який вкрав шліфовальну машинку. А також про те, як покарали службовця ЗСУ за різанину в одеській Аркадії.