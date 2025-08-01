Из Одессы во Львов теперь поездом только с верификацией через Дію, — Укрзализныця

Поезд УЗ. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Укрзализныця обновила список маршрутов, которые требуют верификацию через Дія.Підпис при покупке билетов. Один из таких поездов следует из Львова в Одессу.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Только с верификацией

В Укрзализныце изменили количество рейсов, для которых будет необходима верификация через Дія.Підпис. Нововведение заработает в тестовом режиме с 1 августа. Подтверждение личности понадобится при покупке билетов на такие внутренние поезда:

№29/30 Киев — Ужгород,

№12 Львов — Одесса,

№27/28 Киев — Чоп.

Добавим, ранее планировалось ввести верификацию еще и для поездов №105/106 "Одесса — Киев", и №91/92 "Львов — Киев", однако в компании учли пожелания клиентов и отменили такое решение.

В Укрзализныце сообщают, что нововведение необходимо для того, чтобы предотвратить злоупотребления и противодействовать билетным спекулянтам.

Можно будет приобрести в кассах

Сначала планировалось, что приобретение билетов на рейсы, требующие верификации в кассах будет недоступным. Однако потом решили сделать такую услугу возможной.

Чтобы обеспечить доступ к билетам пассажирам, которые не имеют паспортов нового образца или возможности их обновить, их продажа будет доступна в ряде конкретных касс:

в Чопе (касса №2);

в Ужгороде (касса №2);

во Львове (касса №1);

в Одессе (кассы №14 и №2);

в Киеве (касса №21 и 22).

"Чтобы приобрести или вернуть билеты на эти поезда, пассажирам нужно будет верифицировать аккаунт в приложении Укрзализныци", — говорится в сообщении компании.

Напомним, недавно мы писали о новом поезде из Одессы в Житомир. А также о дополнительных составах на летний период.