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Головна Одеса Зі Львова до Одеси тепер лише з верифікацією — які причини

Зі Львова до Одеси тепер лише з верифікацією — які причини

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 11:41
З Одеси до Львова теперь потягом тільки з верифікацією через Дію, — Укрзалізниця
Потяг УЗ. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Укрзалізниця оновила список маршрутів, які потребують верифікацію через Дія.Підпис при купівлі квитків. Один з таких поїздів прямує зі Льовова до Одеси.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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Тільки з верифікацією

В Укрзалізниці змінили кількість рейсів, для яких буде необхідною верифікація через Дія.Підпис. Нововведення запрацює у тестовому режимі з 1 серпня. Підтвердження особи знадобиться під час купівлі квитків на такі внутрішні потяги: 

  • №29/30 Київ — Ужгород, 
  • №12 Львів — Одеса,
  • №27/28 Київ — Чоп. 

Додамо, раніше планувалося запровадити верифікацію ще й для потягів №105/106 "Одеса — Київ", та №91/92 "Львів — Київ", однак у компанії врахували побажання клієнтів та скасували таке рішення.

В Укрзалізниці повідомляють, що нововведення необхідне для того, щоби запобігти зловживанням та протидіяти квитковим спекулянтам.

Можна буде придбати у касах

Спочатку планувалося, що придбання квитків на рейси, що потребують верифікації в касах буде недоступним. Однак потім вирішили зробити таку послугу можливою.

Щоби забезпечити доступ до квитків пасажирам, які не мають паспортів нового зразка або можливості їх оновити, їх продаж буде доступним в низці конкретних кас:

  • в Чопі (каса №2);
  • в Ужгороді (каса №2);
  • у Львові (каса №1);
  • в Одесі (каси №14 та №2);
  • в Києві (каса №21 та 22). 

"Щоби придбати або повернути квитки на ці поїзди, пасажирам потрібно буде верифікувати акаунт в застосунку Укрзалізниці", — йдеться у повідомленні компанії.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про новий потяг з Одеси до Житомира. А також про додаткові потяги на літній період.

Одеса поїздки Дія Укрзалізниця Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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