З Одеси до Львова теперь потягом тільки з верифікацією через Дію, — Укрзалізниця

Зі Львова до Одеси тепер лише з верифікацією — які причини
Укрзалізниця оновила список маршрутів, які потребують верифікацію через Дія.Підпис при купівлі квитків. Один з таких поїздів прямує зі Льовова до Одеси.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Тільки з верифікацією
В Укрзалізниці змінили кількість рейсів, для яких буде необхідною верифікація через Дія.Підпис. Нововведення запрацює у тестовому режимі з 1 серпня. Підтвердження особи знадобиться під час купівлі квитків на такі внутрішні потяги:
- №29/30 Київ — Ужгород,
- №12 Львів — Одеса,
- №27/28 Київ — Чоп.
Додамо, раніше планувалося запровадити верифікацію ще й для потягів №105/106 "Одеса — Київ", та №91/92 "Львів — Київ", однак у компанії врахували побажання клієнтів та скасували таке рішення.
В Укрзалізниці повідомляють, що нововведення необхідне для того, щоби запобігти зловживанням та протидіяти квитковим спекулянтам.
Можна буде придбати у касах
Спочатку планувалося, що придбання квитків на рейси, що потребують верифікації в касах буде недоступним. Однак потім вирішили зробити таку послугу можливою.
Щоби забезпечити доступ до квитків пасажирам, які не мають паспортів нового зразка або можливості їх оновити, їх продаж буде доступним в низці конкретних кас:
- в Чопі (каса №2);
- в Ужгороді (каса №2);
- у Львові (каса №1);
- в Одесі (каси №14 та №2);
- в Києві (каса №21 та 22).
"Щоби придбати або повернути квитки на ці поїзди, пасажирам потрібно буде верифікувати акаунт в застосунку Укрзалізниці", — йдеться у повідомленні компанії.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про новий потяг з Одеси до Житомира. А також про додаткові потяги на літній період.
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