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Головна Одеса З Одеси до Житомира — коли запустять новий потяг Укрзалізниці

З Одеси до Житомира — коли запустять новий потяг Укрзалізниці

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Дата публікації: 24 червня 2025 17:17
Новий потяг Укрзалізниці з Одеси до Житомира - як ходитиме (розклад руху та ціни на білети)
Одеський вокзал. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Новий потяг

Укрзалізниця запускає новий поїзд №148/147, який з’єднає Полісся з Одещиною. Вагони будуть проходити через Черкаси на Дніпрі, тому мандрівники зможуть насолодитися гарними видами ще у дорозі.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

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Новий потяг

Новий потяг №148/147, який курсуватиме з Одеси до Житомира та у зворотньому напрямку, обіцяють запустити вже 10 липня. У складі — вагони всіх категорій: купе, плацкарт та СВ. Він буде рухатись за таким розкладом:

  • З Одеси до Житомира він курсуватиме через день з 10 липня (виїзд — о 19:33, прибуття — о 12:27).
  • У зворотному напрямку — з 11 липня (виїзд з Житомира — о 13:58, прибуття до Одеси — о 06:16).

"А якщо ви любите не лише море, а й ріки, зверніть увагу, що поїзд курсує через Черкаси — місто, що стоїть на мальовничому Дніпрі. Також маршрут поїзда пролягає через Вознесенськ, Помічну, Гребінку, Фастів", — йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

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Повідомлення УЗ. Фото: скриншот з посту Укрзалізниці

Квитки вже у продажу. Ціни на плацкарт починаються від 214 грн, а на купе — від 358 грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про потяг, який курсуватиме з Вінниці до Одеси. А також про те, що влітку залізницею буде ходити більше составів з інших міст.

Одеса Укрзалізниця Житомир поїзди Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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