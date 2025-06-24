Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Из Одессы в Житомир — когда запустят новый поезд Укрзализныци

Из Одессы в Житомир — когда запустят новый поезд Укрзализныци

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 17:17
Новый поезд Укрзализныци из Одессы в Житомир - как будет ходить (расписание движения и цены на билеты)
Одесский вокзал. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Новый поезд

Укрзализныця запускает новый поезд №148/147, который соединит Полесье с Одесской областью. Вагоны будут проходить через Черкассы на Днепре, поэтому путешественники смогут насладиться красивыми видами еще в дороге.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Реклама
Читайте также:

Новый поезд

Новый поезд №148/147, который будет курсировать из Одессы в Житомир и в обратном направлении, обещают запустить уже 10 июля. В составе — вагоны всех категорий: купе, плацкарт и СВ. Он будет двигаться по следующему расписанию:

  • Из Одессы в Житомир он будет курсировать через день с 10 июля (выезд — в 19:33, прибытие — в 12:27).
  • В обратном направлении — с 11 июля (выезд из Житомира — в 13:58, прибытие в Одессу — в 06:16).

"А если вы любите не только море, но и реки, обратите внимание, что поезд курсирует через Черкассы — город, стоящий на живописном Днепре. Также маршрут поезда пролегает через Вознесенск, Помошную, Гребенку, Фастов", — говорится в сообщении Укрзализныци.

None - фото 1
Сообщения УЗ. Фото: скриншот поста Укрзализныци

Билеты уже в продаже. Цены на плацкарт начинаются от 214 грн, а на купе — от 358 грн.

Напомним, недавно мы писали о поезде, который будет курсировать из Винницы в Одессу. А также о том, что летом по железной дороге будет ходить больше составов из других городов.

Одесса Укрзализныця Житомир поезда Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации