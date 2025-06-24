Новый поезд Укрзализныци из Одессы в Житомир - как будет ходить (расписание движения и цены на билеты)

Одесский вокзал. Фото: Новини.LIVE

Укрзализныця запускает новый поезд №148/147, который соединит Полесье с Одесской областью. Вагоны будут проходить через Черкассы на Днепре, поэтому путешественники смогут насладиться красивыми видами еще в дороге.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Новый поезд

Новый поезд №148/147, который будет курсировать из Одессы в Житомир и в обратном направлении, обещают запустить уже 10 июля. В составе — вагоны всех категорий: купе, плацкарт и СВ. Он будет двигаться по следующему расписанию:

Из Одессы в Житомир он будет курсировать через день с 10 июля (выезд — в 19:33, прибытие — в 12:27).

В обратном направлении — с 11 июля (выезд из Житомира — в 13:58, прибытие в Одессу — в 06:16).

"А если вы любите не только море, но и реки, обратите внимание, что поезд курсирует через Черкассы — город, стоящий на живописном Днепре. Также маршрут поезда пролегает через Вознесенск, Помошную, Гребенку, Фастов", — говорится в сообщении Укрзализныци.

Сообщения УЗ. Фото: скриншот поста Укрзализныци

Билеты уже в продаже. Цены на плацкарт начинаются от 214 грн, а на купе — от 358 грн.

Напомним, недавно мы писали о поезде, который будет курсировать из Винницы в Одессу. А также о том, что летом по железной дороге будет ходить больше составов из других городов.