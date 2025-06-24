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Дополнительный поезд из Винницы в Одессу — как будет ходить

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 09:20
В июле запустят дополнительный поезд из Винницы в Одессу - Укрзализныця
Поезд Укрзализныци. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Дополнительный поезд

На пиковые даты — 4 и 6 июля, из Винницы в Одессу и в обратном направлении будет курсировать дополнительный поезд. Билеты на него уже в продаже, цены начинаются от 784 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Дополнительный поезд

В связи с курортным сезоном, в Укрзализныце решили запустить дополнительный поезд №708/707 Одесса — Винница — Одесса. Он будет курсировать 4 и 6 июля 2025 года по следующему расписанию:

  • Из Одессы — отправление в 08:11, прибытие в Винницу в 14:15,
  • Из Винницы — отправление в 15:05, прибытие в Одессу в 20:59.

Поезд будет останавливаться на следующих станциях:

  • Подольск,
  • Вапнярка,
  • Жмеринка.

В составе поезда будут купейные вагоны с местами только для сидения (то есть без спальных полок).

"И еще один лайфхак для удобства: Нечетные места — у окна, четные — ближе к двери купе",— говорится в сообщении Укрзализныци.

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Сообщение Укрзализныци. Фото: скриншот с поста Укрзализныци в соцсети

Билеты уже можно приобрести по ссылке, а также в кассах вокзалов. Цены на них начинаются от 784 гривен.

Напомним, недавно мы писали о необычном поезде-музее, который приехал в Одессу. А также о том, что летом по железной дороге будет ходить больше составов из других городов.

Одесса путешествие Винница поезда Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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