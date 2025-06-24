Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Літо у розпалі — яка температура води сьогодні в Одесі

Літо у розпалі — яка температура води сьогодні в Одесі

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 04:57
Яка температура води у морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі на 24 червня 2025 року
Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Одесі Погода на Одещині

Сьогодні, у вівторок, 24 червня, в Одесі буде мінлива хмарність, а регіоном у другій половині дня пройдуть дощі. Однак температура води у морі відчутно не опуститься, тому відпочивальники зможуть наслолдитися купанням у дозволених для цього місцях.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, однак істотних опадів не прогнозують. Вітер — західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+19 °C, але пізніше потеплішає до +26...+28 °C. 

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність, а в другій половині дня місцями обіцяють короткочасний дощ. Вітер сьогодні прогнозують західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +14...+19 °C, а вдень — від +26 °C до +31 °C. На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.

None - фото 2
Погода на Одещині. Фото: скріншот з повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.

погода Одеса вода Новини Одеси прогноз погоди
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації