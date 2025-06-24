Яка температура води у морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі на 24 червня 2025 року

Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у вівторок, 24 червня, в Одесі буде мінлива хмарність, а регіоном у другій половині дня пройдуть дощі. Однак температура води у морі відчутно не опуститься, тому відпочивальники зможуть наслолдитися купанням у дозволених для цього місцях.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, однак істотних опадів не прогнозують. Вітер — західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+19 °C, але пізніше потеплішає до +26...+28 °C.

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність, а в другій половині дня місцями обіцяють короткочасний дощ. Вітер сьогодні прогнозують західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +14...+19 °C, а вдень — від +26 °C до +31 °C. На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.

Погода на Одещині. Фото: скріншот з повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.