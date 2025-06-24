Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Додатковий потяг з Вінниці до Одеси — як буде ходити

Додатковий потяг з Вінниці до Одеси — як буде ходити

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 09:20
У липні запустять додатковий потяг з Вінниці до Одеси - Укрзалізниця
Потяг Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Додатковий потяг

На пікові дати — 4 та 6 липня, з Вінниці до Одеси та у зворотньому напрямку косуватиме додатковий потяг. Квитки на нього вже у продажу, ціни починаються від 784 гривень.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Реклама
Читайте також:

Додатковий потяг

У зв'язку з курортним сезоном, в Укрзалізниці вирішили  запустити додатковий поїзд №708/707 Одеса — Вінниця — Одеса. Він курсуватиме 4 та 6 липня 2025 року за наступним розкладом:

  • З Одеси — відправлення о 08:11, прибуття до Вінниці о 14:15,
  • З Вінниці — відправлення о 15:05, прибуття до Одеси о 20:59.

Потяг зупинятиметься на наступних станціях:

  • Подільськ,
  • Вапнярка,
  • Жмеринка.

У складі поїзда будуть купейні вагони з місцями лише для сидіння (тобто без спальних полиць).

"І ще один лайфхак для зручності: Непарні місця — біля вікна, Парні — ближче до дверей купе",— йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Додатковий потяг з Вінниці до Одеси — як буде ходити - фото 1
Повідомлення Укрзалізниці. Фото: скриншот з поста Укрзалізниці у соцмережі

Квитки вже можна придбати за посиланням, а такж в касах вокзалів. Ціни на них починаються від 784 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про незвичайний поїзд-музей, який приїхав в Одесу. А також про те, що влітку залізницею буде ходити більше составів з інших міст.

Одеса подорож Вінниця поїзди Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації