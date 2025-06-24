У липні запустять додатковий потяг з Вінниці до Одеси - Укрзалізниця

Потяг Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE

На пікові дати — 4 та 6 липня, з Вінниці до Одеси та у зворотньому напрямку косуватиме додатковий потяг. Квитки на нього вже у продажу, ціни починаються від 784 гривень.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

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Додатковий потяг

У зв'язку з курортним сезоном, в Укрзалізниці вирішили запустити додатковий поїзд №708/707 Одеса — Вінниця — Одеса. Він курсуватиме 4 та 6 липня 2025 року за наступним розкладом:

З Одеси — відправлення о 08:11, прибуття до Вінниці о 14:15,

З Вінниці — відправлення о 15:05, прибуття до Одеси о 20:59.

Потяг зупинятиметься на наступних станціях:

Подільськ,

Вапнярка,

Жмеринка.

У складі поїзда будуть купейні вагони з місцями лише для сидіння (тобто без спальних полиць).

"І ще один лайфхак для зручності: Непарні місця — біля вікна, Парні — ближче до дверей купе",— йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Повідомлення Укрзалізниці. Фото: скриншот з поста Укрзалізниці у соцмережі

Квитки вже можна придбати за посиланням, а такж в касах вокзалів. Ціни на них починаються від 784 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про незвичайний поїзд-музей, який приїхав в Одесу. А також про те, що влітку залізницею буде ходити більше составів з інших міст.