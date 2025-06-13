Художественный поезд Говарда Баффета в Одессе - выставка "Мужество нации"

Художественный поезд. Фото: Новости.LIVE

В Одессе представили первый в мире поезд-галерею с экспозиционными пространствами на тему войны в Украине. Проект призван сделать искусство ближе и доступнее каждому гражданину.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

Реклама

Читайте также:

Художественный поезд

В трех специально оборудованных вагонах представлена фотовыставка "Мужество нации", которая раскрывает правду о войне в Украине через впечатляющие кадры. Поезд превращен в настоящие выставочные залы, где каждый шаг посетителя сопровождается специально подобранным светом и музыкой. В создании фотографий принял участие и известный автор Мухаммед Мухейсен.

"Важно чтобы эти фотографии жили вечно Мы задокументировали все происходящее сегодня на сотни лет вперед. Это история. Выставка будет проходить следующие 2 недели. Основная цель — не чтобы люди сходили на выставку, а чтобы выставка сама приехала к ним во время путешествия", — говорит фотограф The National Geographic, двукратный лауреат Пулитцеровской премии Мухаммед Мухейсен.

Мухаммед Мухейсен. Фото: Новини.LIVE

Художественный поезд в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Художественный поезд изнутри. Фото: Новини.LIVE

Путешествия по Украине во время войны

Экспозиция состоит из фотографий, созданных во время многочисленных путешествий Говарда Баффетта по Украине с начала войны. "Художественный поезд" отправляется в путешествие по 63 вокзалам страны. В Одессе этот своеобразный музей будет находиться до 17 июня включительно, после чего отправится в прифронтовые регионы, а оттуда и в Карпаты.

"Этот проект уникален тем, что никогда в мире не существовало художественных поездов во время войны. Специально для этого мы при помощи Фонда Говарда Баффетта воскресили непригодные для пассажирского движения вагоны на производственных мощностях Укрзализныци и наполнили их снимками, которые призваны коснуться каждого сердца. Художественный поезд планирует свой маршрут в 63 города в течение 4 месяцев, впрочем мы не публикуем точный календарь из соображений безопасности и будем учитывать ситуацию в каждом регионе ", — говорит председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Экспонат музея. Фото: Новини.LIVE

Фото в поезде. Фото: Новини.LIVE

Раненная женщина. Фото: Новини.LIVE

Вход — бесплатный

Филантроп Говард Баффетт, который финансово поддержал проект "Художественного поезда" был поражен стойкостью людей, живущих в Украине. Именно благодаря им и появилась идея такого проекта.

"Мы сделали нереальное. Этот поезд — результат объемной работы многих людей, нереальной команды. Я был в Украине уже 25 раз и хочу поблагодарить каждого, кто помогает этой стране",— говорит Говард Баффетт.

Говард Баффетт. Фото: Новини.LIVE

Возле художественного поезда. Фото: Новини.LIVE

Украинская бабушка плачет. Фото: Новини.LIVE

Посещение выставки бесплатное, а забронировать время для посещения без очереди можно по предварительной регистрации. Для получения электронного приглашения необходимо заполнить регистрационную форму на официальном сайте по ссылке.

Напомним, недавно мы писали о новом электропоезде из Каролино Бугаза в Одессу. А также о том, что летом по железной дороге будет ходить больше составов из других городов.