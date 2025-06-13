Новый поезд запустят из Одессы в Каролино-Бугаз - когда именно

Из Одессы в Каролино-Бугаз запустят еще одну электричку — когда
В конце июня запустят дополнительный вечерний электропоезд из Каролино-Бугаза в Одессу. Это связано с ростом количества отдыхающих, направляющихся в областной центр ближе к июлю.
Об этом сообщает Одесская железная дорога.
Новый поезд
В связи с началом лета и курортного сезона, с 23 июня 2025 года назначается ежедневное курсирование дополнительного пригородного электропоезда. Состав № 6352/6351 будет ходить от Каролино Бугаза до Одессы-Главной. Отправление планируется в 19:43, а приезд в областной центр — в 21:23.
"ВНИМАНИЕ! Для улучшения качества обслуживания с 23 июня 2025 года назначается ежедневное курсирование пригородного поезда: №6352/6351 Каролино Бугаз — Одесса-Главная: отправление в 19:43 — прибытие в 21:23", — говорится в сообщении Одесской железной дороги.
Билет на проезд стоит 60 гривен.
Добавим, расписание остальных пригородных поездов по Украине можно смотреть по ссылке.
Напомним, недавно мы писали о том, что летом в Одессу будет ходить больше поездов. А также о новых электричках, которые теперь ходят по Одесчине.
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