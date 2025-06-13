Новий потяг запустять з Одеси до Кароліно-Бугазу - коли саме

З Одеси до Кароліно-Бугазу запустять ще одну електричку — коли
Наприкінці червня запустять додатковий вечірній електропотяг з Кароліно-Бугазу до Одеси. Це пов'язано зі зростанням кількості відпочивальників, що прямують до обласного центру ближче до липня.
Про це повідомляє Одеська залізниця.
Новий потяг
У зв'язку з початком літа та курортного сезону, з 23 червня 2025 року призначається щоденне курсування приміського електропоїзда. Потяг № 6352/6351 ходитиме з Кароліно Бугазу до Одеси-Головної. Вирушатиме состав о 19:43, а прибуватиме в обласний центр о 21:23.
"УВАГА! Для покращення якості обслуговування з 23 червня 2025 року призначається щоденне курсування приміського поїзда: №6352/6351 Кароліно Бугаз — Одеса-Головна: відправлення о 19:43 – прибуття о 21:23", — йдеться у повідомленні Одеської залізниці.
Квиток на проїзд коштує 60 гривень.
Додамо, розклад решти приміських поїздів по Україні можна дивитись за посиланням.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що влітку до Одеси буде ходити більше потягів. А також про нові електрички, що тепер ходять Одещиною.
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