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Головна Одеса З Одеси до Кароліно-Бугазу запустять ще одну електричку — коли

З Одеси до Кароліно-Бугазу запустять ще одну електричку — коли

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Дата публікації: 13 червня 2025 10:41
Новий потяг запустять з Одеси до Кароліно-Бугазу - коли саме
Потяг залізниці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Новий потяг

Наприкінці червня запустять додатковий вечірній електропотяг з Кароліно-Бугазу до Одеси. Це пов'язано зі зростанням кількості відпочивальників, що прямують до обласного центру ближче до липня.

Про це повідомляє Одеська залізниця.

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Новий потяг

У зв'язку з початком літа та курортного сезону, з 23 червня 2025 року призначається щоденне курсування приміського електропоїзда. Потяг № 6352/6351 ходитиме з Кароліно Бугазу до Одеси-Головної. Вирушатиме состав о 19:43, а прибуватиме в обласний центр о 21:23.

"УВАГА! Для покращення якості обслуговування з 23 червня 2025 року призначається щоденне курсування приміського поїзда: №6352/6351 Кароліно Бугаз — Одеса-Головна: відправлення о 19:43 – прибуття о 21:23", — йдеться у повідомленні Одеської залізниці.

Квиток на проїзд коштує 60 гривень. 

Додатковий потяг з Кароліно-Бугазу до Одеси — коли запустять - фото 1
Повідомлення Одеської залізниці. Фото: скриншот

Додамо, розклад решти приміських поїздів по Україні можна дивитись за посиланням.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що влітку до Одеси буде ходити більше потягів. А також про нові електрички, що тепер ходять Одещиною.

 

Одеса поїзди Одеська область Новини Одеси залізниця
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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