Мистецький потяг Говарда Баффета в Одесі - виставка "Мужність нації"

Мистецький поїзд. Фото: Новини.LIVE

В Одесі представили перший в світі поїзд-галерею з експозиційними просторами на тему війни в Україні. Проєкт покликаний зробити мистецтво ближчим і доступнішим кожному громадянину.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

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Мистецький поїзд

У трьох спеціально обладнаних вагонах представлена фотовиставка "Мужність нації", яка розкриває правду про війну в Україні через вражаючі кадри. Потяг перетворено на справжні виставкові зали, де кожен крок відвідувача супроводжується спеціально підібраним світлом та музикою. У створенні світлин прийняв участь і відомий фотограф Мухаммед Мухейсен.

"Важливо щоб ці фотографії жили вічно Ми задокументували все що відбувається сьогодні на сотні років вперед. Це історія. Виставка буде проходити наступні 2 тижня. Основна мета — не щоб люди сходили на виставку, а щоб виставка сама приїхала до них під час подорожі", — каже фотограф The National Geographic, дворазовий лауреат Пулітцерівської премії Мухаммед Мухейсен.

Мухаммед Мухейсен. Фото: Новини.LIVE

Мистецький потяг в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Мистецький потяг зсередини. Фото: Новини.LIVE

Подорожі Україною під час війни

Експозиція складається з фотографій, створених під час численних подорожей Говарда Баффетта по Україні від початку війни. "Мистецький поїзд" вирушає у подорож 63 вокзалами країни. В Одесі цей своєрідний музей перебуватиме до 17 червня включно, після чого вирушить до прифронтових регіонів, а звідти і до Карпат.

"Цей проєкт унікальний тим, що ніколи в світі не існувало мистецьких поїздів під час війни. Спеціально для цього ми за допомоги Фонду Говарда Баффетта воскресили непридатні для пасажирського руху вагони на виробничих потужностях Укрзалізниці і наповнили їх знімками, які покликані торкнутися кожного серця. Мистецький поїзд планує свій маршрут до 63 міст протягом 4 місяців, втім ми не публікуємо точний календар з міркувань безпеки і зважатимемо на ситуацію в кожному регіоні" — каже голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Експонат музею. Фото: Новини.LIVE

Фото у потязі. Фото: Новини.LIVE

Поранена жінка. Фото: Новини.LIVE

Вхід — бескоштовний

Філантроп Говард Баффетт, який фінансово підтримав проєкт "Мистецького поїзду" був вражений стійкістю людей, які живуть в Україні. Саме завдяки ним і з'явилася ідея такого проєкту.

"Ми зробили нереальне. Цей потяг — результат об'ємної роботи багатьох людей, нереальної команди. Я був в Україні вже 25 разів і хочу подякувати кожному, хто допомагає цій країні",— каже Говард Баффетт.

Говард Баффетт. Фото: Новини.LIVE

Біля мистецького потягу. Фото: Новини.LIVE

Українська бабуся плаче. Фото: Новини.LIVE

Відвідування виставки безкоштовне, а забронювати час для відвідування без черги можна за попередньою реєстрацією. Для отримання електронного запрошення необхідно заповнити реєстраційну форму на офіційному сайті за посиланням.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про новий електропотяг з Кароліно_Бугазу до Одеси. А також про те, що влітку залізницею буде ходити більше составів з інших міст.