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Головна Одеса Ділки в Одесі знімали чоловіків з розшуку ТЦК — як саме

Ділки в Одесі знімали чоловіків з розшуку ТЦК — як саме

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 13:25
Підприємці в Одесі знімали ухилянтів з розшуку ТЦК за хабарі
Затримання фігурантів. Фото: Національна поліція України

Адвокат та керівництво фірми в Одесі за хабарі допомагали чоловікам уникати мобілізації завдяки фіктивному працевлаштуванню до підприємства критичної інфраструктури. Однак під час чергової передачі коштів, їх затримали на гарячому. Фігурантам загрожує тюремне ув'язнення.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Подробиці справи

Фігуранти підшукували чоловіків призовного віку, які порушили мобілізаційне законодавство та перебували в розшуку за ТЦК та СП, і пропонували "послуги" у знятті з відповідної бази. Для цього вони сприяли формальному працевлаштуванну на одеське підприємство критичної інфраструктури, яке бронює своїх працівників.

Підозрювані здійснили одну таку оборудку, що коштувала клієнту 9500 доларів, її і задокументували правоохоронці. За цю суму чоловіка було знято з бази розшуку та заброньовано на підприємстві. На роботу "працівник" не ходив, лише щомісяця віддавав заробітну платню своєму керівництву.

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Вилучені гроші. Фото: Національна поліція України

Затримали ділків під час наступної їхньої махінації, яка коштувала військовозобов’язаному 11 000 доларів. Щойно гроші були передані, слідчі їх вилучили в якості речових доказів.

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Обшук у підозрюваних. Фото: Національна поліція України

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 та ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10-ти років позбавлення волі  з конфіскацією майна.

Затриманим  адвокату та заступнику директора підприємства суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави та з правом внесення застави в сумі більше трьох млн грн відповідно. Директора фірми оголошено в розшук.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про схему директора фейкової фірми в Одесі. А також про військового, який їздив зі зброєю та психотропами.

Одеса хабар Новини Одеси мобілізація затримання
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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