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Головна Одеса Обстріляна багатоповерхівка в Одесі — депутати виділили кошти

Обстріляна багатоповерхівка в Одесі — депутати виділили кошти

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 16:55
В Одесі виділили кошти на пошкоджений атакою 24 липня будинок
Обстріляний будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі виділили кошти на протиаварійні роботи в багатоповерховому будинку на вулиці Олександра Кутузакія. Будівля отримала значні пошкодження внаслідок дронової атаки 24 липня.

Про це йшлося на сесії Одеської міськради

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Обстріляний будинок

Внаслідок атаки у будинку було зруйновано кілька поверхів, пошкоджено опорні конструкції та сходові клітки. За висновком експертів, частина будівлі — аварійна.

Сьогодні на позачерговій сесії депутати міськради підтримали рішення про виділення коштів для проведення технічного обстеження та першочергових протиаварійних робіт. Мешканці будинку вже евакуйовані та отримують консультації щодо відшкодування збитків. Будівлю охороняють цілодобово, щоб зберегти майно.

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Будинок на вулиці Кутазакія. Фото: Новини.LIVE

Обстріл Одеси 24 липня

Внаслідок обстрілу Одеси 24 липня значні ушкодження отримала 9-поверхівка: зруйновано квартири з 5-го по 8-й поверх. В одному з під'їздів зайнялася пожежа. Постраждали чотири людини та один кіт. Ще одна особа загинула під завалами.

Одним з обʼєктів влучань став відомий ринок "Привоз". У торгівельних павільйонах зайнялися пожежі, які ліквідували рятувальники.

Крім того, виникли пожежі й за іншими адресами: у приватному будинку та на АЗС. Постраждав внаслідок обстрілу і Приморський бульвар.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, скільки пам'яток культурної спадщини було зруйновано під час атаки 24 липня. А також про те, як одеський "Привоз" приходить до тями після обстрілу. 

Одеса нерухомість обстріли Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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