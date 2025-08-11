Який сьогодні має вигляд готель Чорне море після атаки РФ

Готель "Чорне море". Фото: Одеська обласна прокуратура

Стало відомо, який сьогодні має вигляд готель "Чорне море" в районі Кароліно-Бугаза на Одещині, що потрапив під обстріл РФ влітку 2024 року. Будівля вщент зруйнована, прямі влучання ракет можна побачити неозброєним оком.

Відео шириться соцмережами.

Реклама

Читайте також:

Готель "Чорне море"

На відео, яке поширилось соцмережами, видно понівечений російськими ракетами готель "Чорне море" у Кароліно-Бугазі.

Будівля сильно пошкоджена вибуховими хвилями та посічена уламками. Ракети РФ пробили кілька поверхів готелю та розірвалися всередині. Навіть асфальтове покриття поблизу будівлі деформовано від потужності вибухів. Паркінг вщент зруйнований, а навкруги скрізь стирчать шматки арматури.

Що відомо про готель "Чорне море"

5 червня 2025 року Збройні сили РФ здійснили ракетну атаку на Одещину. Внаслідок обстрілу постраждав готель "Чорне море" в Кароліно-Бугазі. На щастя, під час прильотів він не працював, тому постраждалих не було.

Готель "Чорне море" входить до групи Black Sea Hotels, що належить екс-нардепу Леоніду Клімову. У нього було 4 зірки та 144 номери. Після оголошення банкрутства, готель було передано до управління АРМА та виставлено на продаж.

2023 року готель намагалися тричі продати на аукціоні за борги Леоніда Клімова перед вкладниками "Імексбанку". Але відразу це зробити не вдалося, тому ціна з 770 млн гривень впала до 357 млн. Проте результатів це не принесло.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відновлення ЖК "Люксембург" після атаки РФ. А також про кошти на атаковану багатоповерхівку в Одесі.