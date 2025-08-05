Восстановление ЖК "Люксембург" в Одессе завершено после попадания в него ракеты ВС РФ

Восстановление после ракеты РФ — состояние ЖК Люксембург в Одессе
ЖК "Люксембург" на улице Средней, в Одессе, который пострадал в результате ракетного удара 29 декабря 2023 года, полностью восстановили. Всего на работы потратили 37 миллионов гривен из городского бюджета.
Об этом сообщает Одесская мэрия.
Восстановление этого дома
На сегодня все основные строительно-монтажные работы в ЖК "Люксембург" завершены. Общий объем финансирования составил почти 37 млн грн, которые были направлены на противоаварийные мероприятия, восстановление конструкций и помощь пострадавшим жильцам для замены окон и дверей.
В ходе восстановления:
- смонтирован новый железобетонный каркас, перекрытия, диафрагмы;
- восстановлены внешние и внутренние стены;
- заменены все инженерные сети, электрощитовые, противопожарная система, установлены новые лифты,
- выполнено благоустройство территории.
"Сегодня мы имеем уже второе здание в городе, которое полностью восстановлено после вражеских атак. Благодаря совместной работе команды — строителей, коммунальных служб, депутатов, Академии строительства — мы остановили разрушения и восстановили дом. Это большая работа, и я искренне благодарен всем, кто присоединился",— говорит городской голова Геннадий Труханов.
Жителям, квартиры которых получили наибольшие повреждения, рекомендовано обращаться в государственную программу "еВідновлення", где можно получить компенсацию на ремонт в размере до 350 тысяч гривен.
Попадание в ЖК "Люксембург"
Российская ракета ударила в жилой комплекс "Люксембург" на улице Средней в Одессе утром 29 декабря 2023 года. В результате попадания были разрушены ключевые конструктивные элементы здания с первого по шестой этаж, в том числе три колонны и две диафрагмы жесткости.
В результате атаки погибли три человека, 15 получили ранения, в том числе дети шести и восьми лет.
Первые строительные работы в "Люксембурге" начались 2 февраля 2024 года.
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