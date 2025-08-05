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Главная Одесса Восстановление после ракеты РФ — состояние ЖК Люксембург в Одессе

Восстановление после ракеты РФ — состояние ЖК Люксембург в Одессе

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Дата публикации 5 августа 2025 17:41
Восстановление ЖК "Люксембург" в Одессе завершено после попадания в него ракеты ВС РФ
Обстрел ЖК "Люксембург". Фото: Новости.LIVE

ЖК "Люксембург" на улице Средней, в Одессе, который пострадал в результате ракетного удара 29 декабря 2023 года, полностью восстановили. Всего на работы потратили 37 миллионов гривен из городского бюджета.

Об этом сообщает Одесская мэрия.

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На сегодня все основные строительно-монтажные работы в ЖК "Люксембург" завершены. Общий объем финансирования составил почти 37 млн грн, которые были направлены на противоаварийные мероприятия, восстановление конструкций и помощь пострадавшим жильцам для замены окон и дверей.

В ходе восстановления:

  • смонтирован новый железобетонный каркас, перекрытия, диафрагмы;
  • восстановлены внешние и внутренние стены;
  • заменены все инженерные сети, электрощитовые, противопожарная система, установлены новые лифты,
  • выполнено благоустройство территории.

"Сегодня мы имеем уже второе здание в городе, которое полностью восстановлено после вражеских атак. Благодаря совместной работе команды — строителей, коммунальных служб, депутатов, Академии строительства — мы остановили разрушения и восстановили дом. Это большая работа, и я искренне благодарен всем, кто присоединился",— говорит городской голова Геннадий Труханов.

Жителям, квартиры которых получили наибольшие повреждения, рекомендовано обращаться в государственную программу "еВідновлення", где можно получить компенсацию на ремонт в размере до 350 тысяч гривен.

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Восстановленный дом. Фото: Одесская мэрия
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Дом изнутри. Фото: Одесская мэрия

Попадание в ЖК "Люксембург"

Российская ракета ударила в жилой комплекс "Люксембург" на улице Средней в Одессе утром 29 декабря 2023 года. В результате попадания были разрушены ключевые конструктивные элементы здания с первого по шестой этаж, в том числе три колонны и две диафрагмы жесткости.

В результате атаки погибли три человека, 15 получили ранения, в том числе дети шести и восьми лет.

Первые строительные работы в "Люксембурге" начались 2 февраля 2024 года.

Напомним, недавно мы писали о том, что будет с обстрелянным зданием Николаевской ОВА. А также о ремонте храма в Одессе после атаки.

Одесса недвижимость Новости Одессы восстановление война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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