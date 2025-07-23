Молебен за мир та відновлення обстріляного храму в Одесі

Храм після атаки. Фото: Новини.LIVE

У Спасо-Преображенському храмі в Одесі, який постраждав внаслідок масованого ракетного обстрілу РФ сьогодні пройшов молебен за мир. Відновлення собору триває, але попереду ще багато роботи, адже атакою була пошкоджена як будівля, так і святині. А також розписи та ліпнина на стінах.

Про це журналісти Новини.LIVE повідомляють з місця подій.

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Руйнування храму

Спасо-Преображенський храм внаслідок російського обстрілу 23 липня 2023 року зазнав чисельних руйнувань. Ракета пробила два поверхи вниз та пошкодила вівтарну частину з покрівлею. Від сили удару знесло півтораметрову стіну поряд та перекинуло колонаду. Крім того, були знищені чисельні розписи на стінах собору. Не вціліла і котельня.

"Котельня була знищена, а стіни тут не було. І цей перепад температур, їх коливання, та конденсат який був — все це дуже негативно сказалося на розпису. Він весь потріскався. Все потрібно реставрувати. Лепнина почала намокати а потім пересихати. В деяких місцях вона просто падає",— каже помічник настоятеля Спасо-Преображенського кафедрального собору м. Одеси Протоієрей Мирослав Вдодович.

Протоієрей Мирослав Вдодович. Фото: Новини.LIVE

Стеля храму. Фото: Новини.LIVE

РУйнації обстрілом. Фото: Новини.LIVE

Богослужіння у храмі не зупинялися через обстріл ні на один день. Так і сьогодні, у річницю тієї атаки, одесити молилися за мир у напівзруйнованому війною соборі.

Відновлення триває

Наразі триває відновлення собору після ракетного обстрілу. Лише за перший рік після атаки на відновлення було витрачено 20 мільйонів гривень пожертв містян. Вже майже відремонтовано дах храму, завдяки чому вдалося зупинити руйнацію конструкцій.

Відновлення храму. Фото: Новини.LIVE

Руйнування у храмі. Фото: Новини.LIVE

Стеля храму. Фото: Новини.LIVE

Зараз триває відновлення ротонди, арок, та вівтара святителя Петра. Однак попереду ще багато роботи. Коли ж ремонт собору завершиться поки не зрозуміло, адже є певні складнощі, накладені війною.

"По-перше ми не знаємо як у нас буде з фінансуванням. Кожного дня в нас нові виклики. По-друге сьогодні не вистачає робочих рук. Усі пішли боронити країну. А тут роботи особливі: необхідні як робочі руки, так і кваліфіковані фахівці. Це не те, що може зробити будь-який будівельник. Роботи складні",— каже міський голова Геннадій Труханов.

Геннадій Труханов, міський голова. Фото: Новини.LIVE

Священники з прихожанами. Фото: Новини.LIVE

Богосужіння за мир. Фото: Новини.LIVE

Італія допоможе

На відновлення Спасо-Преображенського собору Італія в рамках допомоги вже надала 500 тисяч євро. Вони підуть на ремонт стін та закриття вирви.

Крім того, країна-партнер планує надати загалом 45 мільйонів євро на трирічний проєкт відновлення історичного центру Одеси, включаючи собор та інші об'єкти культурної спадщини.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про обстріл Одеси, під час якого постраждав храм. А також про те. що Італія допоможе відновлювати пам'ятки архітектури нашого міста.