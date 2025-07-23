Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Ракетою по одеському храму — як ідуть відновлювальні роботи

Ракетою по одеському храму — як ідуть відновлювальні роботи

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 11:43
Молебен за мир та відновлення обстріляного храму в Одесі
Храм після атаки. Фото: Новини.LIVE

У Спасо-Преображенському храмі в Одесі, який постраждав внаслідок масованого ракетного обстрілу РФ сьогодні пройшов молебен за мир. Відновлення собору триває, але попереду ще багато роботи, адже атакою була пошкоджена як будівля, так і святині. А також розписи та ліпнина на стінах.

Про це журналісти Новини.LIVE повідомляють з місця подій.

Реклама
Читайте також:

Руйнування храму

Спасо-Преображенський храм внаслідок російського обстрілу 23 липня 2023 року зазнав чисельних руйнувань. Ракета пробила два поверхи вниз та пошкодила вівтарну частину з покрівлею. Від сили удару знесло півтораметрову стіну поряд та перекинуло колонаду. Крім того, були знищені чисельні розписи на стінах собору. Не вціліла і котельня.

"Котельня була знищена, а стіни тут не було. І цей перепад температур, їх коливання, та конденсат який був — все це дуже негативно сказалося на розпису. Він весь потріскався. Все потрібно реставрувати. Лепнина почала намокати а потім пересихати. В деяких місцях вона просто падає",— каже помічник настоятеля Спасо-Преображенського кафедрального собору м. Одеси Протоієрей Мирослав Вдодович.

None - фото 1
Протоієрей Мирослав Вдодович. Фото: Новини.LIVE
None - фото 2
Стеля храму. Фото: Новини.LIVE
None - фото 3
РУйнації обстрілом. Фото: Новини.LIVE

Богослужіння у храмі не зупинялися через обстріл ні на один день. Так і сьогодні, у річницю тієї атаки, одесити молилися за мир у напівзруйнованому війною соборі.

Відновлення триває

Наразі триває відновлення собору після ракетного обстрілу. Лише за перший рік після атаки на відновлення було витрачено 20 мільйонів гривень пожертв містян. Вже майже відремонтовано дах храму, завдяки чому вдалося зупинити руйнацію конструкцій.

None - фото 4
Відновлення храму. Фото: Новини.LIVE
Ракетою по одеському храму — як ідуть відновлювальні роботи - фото 5
Руйнування у храмі. Фото: Новини.LIVE
Ракетою по одеському храму — як ідуть відновлювальні роботи - фото 6
Стеля храму. Фото: Новини.LIVE

Зараз триває відновлення ротонди, арок, та вівтара святителя Петра. Однак попереду ще багато роботи. Коли ж ремонт собору завершиться поки не зрозуміло, адже є певні складнощі, накладені війною.

"По-перше ми не знаємо як у нас буде з фінансуванням. Кожного дня в нас нові виклики. По-друге сьогодні не вистачає робочих рук. Усі пішли боронити країну. А тут роботи особливі: необхідні як робочі руки, так і кваліфіковані фахівці. Це не те, що може зробити будь-який будівельник. Роботи складні",— каже міський голова Геннадій Труханов.

None - фото 7
Геннадій Труханов, міський голова. Фото: Новини.LIVE
None - фото 8
Священники з прихожанами. Фото: Новини.LIVE
None - фото 9
Богосужіння за мир. Фото: Новини.LIVE

Італія допоможе

На відновлення Спасо-Преображенського собору Італія в рамках допомоги вже надала 500 тисяч євро. Вони підуть на ремонт стін та закриття вирви.

Крім того, країна-партнер планує надати загалом 45 мільйонів євро на трирічний проєкт відновлення історичного центру Одеси, включаючи собор та інші об'єкти культурної спадщини.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про обстріл Одеси, під час якого постраждав храм. А також про те. що Італія допоможе відновлювати пам'ятки архітектури нашого міста.

Одеса церква Новини Одеси відновлення війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації