Молебен за мир и восстановление обстрелянного храма в Одессе

Храм после атаки. Фото: Новини.LIVE

В Спасо-Преображенском храме в Одессе, который пострадал в результате массированного ракетного обстрела РФ сегодня прошел молебен за мир. Восстановление собора продолжается, но впереди еще много работы, ведь атакой было повреждено как здание, так и святыни. А также росписи и лепнина на стенах.

Об этом журналисты Новини.LIVE сообщают с места событий.

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Разрушение храма

Спасо-Преображенский храм в результате российского обстрела 23 июля 2023 года претерпел многочисленные разрушения. Ракета пробила два этажа вниз и повредила алтарную часть с кровлей. От силы удара снесло полутораметровую стену рядом и опрокинуло колоннаду. Кроме того, были уничтожены многочисленные росписи на стенах собора. Не уцелела и котельная.

"Котельная была уничтожена, а стены здесь не было. И этот перепад температур, их колебания, и конденсат который был — все это очень негативно сказалось на росписи. Она вся потрескалась. Все нужно реставрировать. Лепнина начала намокать, а потом пересыхать. В некоторых местах она просто падает",— говорит помощник настоятеля Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Одессы Протоиерей Мирослав Вдодович.

Протоиерей Мирослав Вдодович. Фото: Новини.LIVE

Потолок храма. Фото: Новини.LIVE

Разрушения обстрелом. Фото: Новини.LIVE

Богослужения в храме не останавливались из-за обстрелов ни на один день. Так и сегодня, в годовщину той атаки, одесситы молились за мир в полуразрушенном войной соборе.

Восстановление продолжается

Сейчас продолжается восстановление собора после ракетного обстрела. Только за первый год после атаки на восстановление было потрачено 20 миллионов гривен пожертвований горожан. Уже почти отремонтирована крыша храма, благодаря чему удалось остановить разрушение конструкций.

Восстановление храма. Фото: Новини.LIVE

Разрушения в храме. Фото: Новини.LIVE

Потолок храма. Фото: Новини.LIVE

Сейчас идет восстановление ротонды, арок, и алтаря святителя Петра. Однако впереди еще много работы. Когда же ремонт собора завершится пока не понятно, ведь есть определенные сложности, наложенные войной.

"Во-первых мы не знаем как у нас будет с финансированием. Каждый день у нас новые вызовы. Во-вторых сегодня не хватает рабочих рук. Все пошли защищать страну. А здесь работы особые: необходимы как рабочие руки, так и квалифицированные специалисты. Это не то, что может сделать любой строитель. Работы сложные",— говорит городской голова Геннадий Труханов.

Геннадий Труханов, городской голова. Фото: Новини.LIVE

Священники с прихожанами. Фото: Новини.LIVE

Богослужение за мир. Фото: Новини.LIVE

Италия поможет

На восстановление Спасо-Преображенского собора Италия в рамках помощи уже предоставила 500 тысяч евро. Они пойдут на ремонт стен и закрытие воронки.

Кроме того, страна-партнер планирует предоставить в общей сложности 45 миллионов евро на трехлетний проект восстановления исторического центра Одессы, включая собор и другие объекты культурного наследия.

Напомним, недавно мы писали об обстреле Одессы, во время которого пострадал храм. А также о том. что Италия поможет восстанавливать памятники архитектуры нашего города.