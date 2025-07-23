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Главная Одесса Курортный сезон в Одессе — почему море стало холодным

Курортный сезон в Одессе — почему море стало холодным

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Дата публикации 23 июля 2025 05:27
Какая температура воды в море сегодня - прогноз погоды в Одессе и области на 23 июля
Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в среду, 23 июля, в Одессе будет переменная облачность, но без осадков. Температура воды в море немного повысится, чего уже давно ожидали отдыхающие.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Температура воды

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды 23 июля наконец-то немного повысится. Она в течение всего дня будет держаться на уровне +21...+22°С.

В последние дни море в Одессе было необычно холодным для июля. Это объясняется таким природным явлением, как апвеллинг. Оно возникает, когда ветер сгоняет тёплую поверхностную воду от берега, но на ее место из глубины поднимаются холодные водные массы.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность, однако никаких осадков не прогнозируют. Ветер ожидается южный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью достигнет +21...+23 °C, а днем потеплеет до +19...+20 °C.

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Погода в Одессе. Фото: скриншот с Google

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер будет северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью достигнет +18...+23 °C, а днем — от +30 °C до +35 °C. На автодорогах региона видимость хорошая.

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Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается настоящая жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.

Одесса Черное море Одесская область вода Новости Одессы
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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