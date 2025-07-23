Яка температура води у морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області на 23 липня

Курортний сезон в Одесі — чому море стало холодним
Сьогодні, у середу, 23 липня, в Одесі буде мінлива хмарність, але без жодних опадів. Температура води у морі трохи підвищиться, чого вже давно очікували відпочивальники.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Температура води
За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 23 липня нарешті трохи підвищиться. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні +21...+22°С.
Останніми днями море в Одесі було незвичайно холодним для липня. Це пояснюється таким природним явищем, як апвеллінг. Воно виникає, коли вітер зганяє теплу поверхневу воду від берега, але на її місце з глибини піднімаються холодні водні маси.
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, однак жодних опадів не прогнозують. Вітер очікується південний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +21...+23 °C, а вдень потеплішає до +19...+20 °C.
Погода на Одещині
Одеську область також очікує мінлива хмарність та відсутність опадів. Вітер буде північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +18...+23 °C, а вдень — від +30 °C до +35 °C. На автошляхах регіону видимість добра.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.
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