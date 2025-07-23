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Головна Одеса Курортний сезон в Одесі — чому море стало холодним

Курортний сезон в Одесі — чому море стало холодним

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 05:27
Яка температура води у морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області на 23 липня
Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у середу, 23 липня, в Одесі буде мінлива хмарність, але без жодних опадів. Температура води у морі трохи підвищиться, чого вже давно очікували відпочивальники.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Температура води

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 23 липня нарешті трохи підвищиться. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні +21...+22°С.

Останніми днями море в Одесі було незвичайно холодним для липня. Це пояснюється таким природним явищем, як апвеллінг. Воно виникає, коли вітер зганяє теплу поверхневу воду від берега, але на її місце з глибини піднімаються холодні водні маси.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, однак жодних опадів не прогнозують. Вітер очікується південний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +21...+23 °C, а вдень потеплішає до +19...+20 °C.

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Погода в Одесі. Фото: скриншот з Google

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність та відсутність опадів. Вітер буде  північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +18...+23 °C, а вдень — від +30 °C до +35 °C. На автошляхах регіону видимість добра.

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Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.

Одеса Чорне море Одеська область вода Новини Одеси
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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