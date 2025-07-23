Италия даст Одессе деньги на реставрацию достопримечательностей

Художественный музей в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Италия потратит 32 млн евро на восстановление шести памятников архитектуры в Одессе, которые были повреждены российскими обстрелами. Работы должны начаться в начале 2026 года.

Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

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Гранты на восстановление

Одесса получила деньги благодаря подписанию Грантового соглашения между Правительствами Украины и Италии в Риме. Финансирование будет направлено на реставрацию шести памятников архитектуры в нашем городе, которые были повреждены атаками РФ:

Одесский национальный художественный музей;

Одесский музей Западного и Восточного искусства;

Одесская областная филармония имени Давида Ойстраха;

Одесский литературный музей;

Дом Зонтага;

Дворец Бракосочетаний.

На реставрацию этих объектов итальянцы выделят 32,5 миллионов гривен. Работы должны начаться уже в начале 2026 года.

Напомним, недавно мы писали о грантах для предпринимателей Одесской области. А также о детях военных, которые посетили Италию.