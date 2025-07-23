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Главная Одесса Италия дала деньги на восстановление памятников в Одессе

Италия дала деньги на восстановление памятников в Одессе

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 09:33
Италия даст Одессе деньги на реставрацию достопримечательностей
Художественный музей в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Италия потратит 32 млн евро на восстановление шести памятников архитектуры в Одессе, которые были повреждены российскими обстрелами. Работы должны начаться в начале 2026 года.

Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

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Одесса получила деньги благодаря подписанию Грантового соглашения между Правительствами Украины и Италии в Риме. Финансирование будет направлено на реставрацию шести памятников архитектуры в нашем городе, которые были повреждены атаками РФ:

  • Одесский национальный художественный музей;
  • Одесский музей Западного и Восточного искусства;
  • Одесская областная филармония имени Давида Ойстраха;
  • Одесский литературный музей;
  • Дом Зонтага;
  • Дворец Бракосочетаний.

На реставрацию этих объектов итальянцы выделят 32,5 миллионов гривен. Работы должны начаться уже в начале 2026 года.

Напомним, недавно мы писали о грантах для предпринимателей Одесской области. А также о детях военных, которые посетили Италию.

Одесса Италия деньги Новости Одессы памятник культуры
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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