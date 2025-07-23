Италия даст Одессе деньги на реставрацию достопримечательностей

Италия дала деньги на восстановление памятников в Одессе
Италия потратит 32 млн евро на восстановление шести памятников архитектуры в Одессе, которые были повреждены российскими обстрелами. Работы должны начаться в начале 2026 года.
Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.
Гранты на восстановление
Одесса получила деньги благодаря подписанию Грантового соглашения между Правительствами Украины и Италии в Риме. Финансирование будет направлено на реставрацию шести памятников архитектуры в нашем городе, которые были повреждены атаками РФ:
- Одесский национальный художественный музей;
- Одесский музей Западного и Восточного искусства;
- Одесская областная филармония имени Давида Ойстраха;
- Одесский литературный музей;
- Дом Зонтага;
- Дворец Бракосочетаний.
На реставрацию этих объектов итальянцы выделят 32,5 миллионов гривен. Работы должны начаться уже в начале 2026 года.
Напомним, недавно мы писали о грантах для предпринимателей Одесской области. А также о детях военных, которые посетили Италию.
Читайте Новини.LIVE!