Італія дасть Одесі гроші на реставрацію пам'яток

Художный музей в Одесы. Фото: Новини.LIVE

Італія витратить 32 млн євро на відновлення шести пам'яток архітектури в Одесі, які були пошкоджені російськими обстрілами. Роботи мають розпочатися на початку 2026 року.

Про це повідомляє Міністерство культури і стратегічних комунікацій України.

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Гранти на відновлення

Одеса отримала гроші завдяки підписанню Грантової угоди між Урядами України та Італії у Римі. Фінансування буде спрямовано на реставрацію шести пам’яток архітектури у нашому місті, що були пошкоджені атаками РФ:

Одеський національний художній музей;

Одеський музей Західного і Східного мистецтва;

Одеська обласна філармонія імені Давида Ойстраха;

Одеський літературний музей;

Будинок Зонтага;

Палац Одружень.

На реставрацію цих об'єктів італійці виділять 32,5 мільйонів гривень. Роботи мають розпочатися вже на початку 2026 року.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про гранти для підприємців Одещини. А також про дітей військових, які відвідали Італію.