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Головна Одеса Італія надала гроші на відновлення пам'ятників в Одесі

Італія надала гроші на відновлення пам'ятників в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 09:33
Італія дасть Одесі гроші на реставрацію пам'яток
Художный музей в Одесы. Фото: Новини.LIVE

Італія витратить 32 млн євро на відновлення шести пам'яток архітектури в Одесі, які були пошкоджені російськими обстрілами. Роботи мають розпочатися на початку 2026 року. 

Про це повідомляє Міністерство культури і стратегічних комунікацій України.

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Гранти на відновлення

Одеса отримала гроші завдяки підписанню Грантової угоди між Урядами України та Італії у Римі. Фінансування буде спрямовано на реставрацію шести пам’яток архітектури у нашому місті, що були пошкоджені атаками РФ:

  • Одеський національний художній музей; 
  • Одеський музей Західного і Східного мистецтва; 
  • Одеська обласна філармонія імені Давида Ойстраха; 
  • Одеський літературний музей; 
  • Будинок Зонтага; 
  • Палац Одружень. 

На реставрацію цих об'єктів італійці виділять 32,5 мільйонів гривень. Роботи мають розпочатися вже на початку 2026 року.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про гранти для підприємців Одещини. А також про дітей військових, які відвідали Італію.

Одеса Італія гроші Новини Одеси пам'ятка культури
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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