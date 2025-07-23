Італія дасть Одесі гроші на реставрацію пам'яток

Італія надала гроші на відновлення пам'ятників в Одесі
Італія витратить 32 млн євро на відновлення шести пам'яток архітектури в Одесі, які були пошкоджені російськими обстрілами. Роботи мають розпочатися на початку 2026 року.
Про це повідомляє Міністерство культури і стратегічних комунікацій України.
Гранти на відновлення
Одеса отримала гроші завдяки підписанню Грантової угоди між Урядами України та Італії у Римі. Фінансування буде спрямовано на реставрацію шести пам’яток архітектури у нашому місті, що були пошкоджені атаками РФ:
- Одеський національний художній музей;
- Одеський музей Західного і Східного мистецтва;
- Одеська обласна філармонія імені Давида Ойстраха;
- Одеський літературний музей;
- Будинок Зонтага;
- Палац Одружень.
На реставрацію цих об'єктів італійці виділять 32,5 мільйонів гривень. Роботи мають розпочатися вже на початку 2026 року.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про гранти для підприємців Одещини. А також про дітей військових, які відвідали Італію.
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