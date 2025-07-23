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Главная Одесса Массированный удар по центру Одессы — как это было 2 года назад

Массированный удар по центру Одессы — как это было 2 года назад

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 10:10
Годовщина атаки на Одессу 23 июля - обстрел Дома ученых и Спасо-Преображенского кафедрального собора
Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE

В этот день, 23 июля 2023 года РФ нанесла ракетный удар по Одессе, задействовав 19 ракет. В результате атаки 2 человека погибли, еще 22 получили ранения различной степени тяжести. Кроме жилых домов, в городе пострадали 29 памятников архитектуры, среди которых, дворец графа Толстого, дом Чижевича, Дом ученых, Спасо-Преображенский кафедральный собор и многие другие.

Новини.LIVE напоминают как это было 2 года назад.

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Атака на Одессу

Российские войска в ночь на 23 июля для очередного удара по Одесской области применили 19 ракет различных типов, в частности: Оникс, Х-22, Калибр, Искандер-К и Искандер-М. В результате атаки были разрушены шесть жилых домов, и 2 памятника архитектуры. Кроме того, в историческом центре во многих зданиях выбило окна и повредило фасады. Не уцелело остекление и в известной музыкальной школе имени Столярского.

В результате атаки погибли два человека. 22 были ранены, среди них четыре ребенка. 11 взрослых и трое несовершеннолетних госпитализировали.

Обстрел годовщина - фото 1
Крыша дома после атаки. Фото: Новини.LIVE
Обстрел годовщина - фото 2
Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE
Обстрел годовщина - фото 3
Школа Столярского без окон. Фото: Новини.LIVE

Дом ученых

В результате атаки взрывом был почти уничтожен летний сад во внутреннем дворике Дома ученых. В здании выбило почти все старинные витражи. Кроме того, была повреждена мебель и интерьер XIX века. В саду обломками посекло деревья, пострадал и известный "Платан западный".

"Дом ученых это культура и наука. Россияне говорили, что они цивилизованные люди и вот мы увидели всю эту цивилизацию. Они нарушили конвенцию ЮНЕСКО, ведь обязались не наносить умышленного вреда памятникам культурного наследия",— сказал тогда Геннадий Труханов в интервью Новини.LIVE.

Одеський Будинок вчених сьогодні: наслідки ракетного удару
Дом ученых. Фото: grad.ua

Повреждения храма

Вследствие атаки подвергся серьезным разрушениям и Спасо-Преображенский кафедральный собор. Пострадали некоторые православные святыни, находившиеся в нем. Ракета пробила два этажа вниз и повредила алтарную часть с кровлей. От силы удара снесло полутораметровую стену рядом и опрокинуло колоннаду.

"Глубоко поражает и огорчает очередное проявление сатанинской злобы "русского мира" — разрушение собора в Одессе. Это ныне изуродованное в результате российской атаки духовное и архитектурное украшение южной жемчужины Украины пополнило число несколько сотен украинских храмов, уничтоженных или поврежденных в результате агрессии РФ",— прокомментировал тогда обстрел храма митрополит Епифаний.

Восстанавливать храм начали сразу после атаки на пожертвования горожан.

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Разрушение храма. Фото: Новини.LIVE
Обстрел годовщина - фото 6
Храм изнутри. Фото: Новини.LIVE
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Соборная площадь после атаки. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о том. что пережили одесситы во время атаки 22 июля. А также о годовщине попадания в банк в нашем городе.

Одесса обстрелы Новости Одессы ракеты война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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