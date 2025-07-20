20 июля 2023 года - вторая годовщина обстрела банка в Одессе

Обстрел Одессы 20 июля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 20 июля, исполняется два года с момента одного из самых масштабных обстрелов Одессы за время большой войны. В ту ночь 2023 года ракеты и дроны попали прямо в сердце города. Погиб человек, несколько были ранены, а центр города подвергся серьезным разрушениям.

Новини.LIVE сегодня вспоминают события той страшной ночи.

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Разбор завалов. Фото: Новини.LIVE

Обстрел Одессы 20 июля 2023 года: что известно

В ночь на 20 июля 2023 года Россия третьи сутки подряд обстреливала Одессу. Это была одна из самых масштабных атак на город за время полномасштабной войны. Враг выпустил дроны-камикадзе Shahed 136, крылатые ракеты "Калибр" и "Искандер-К", а также сверхзвуковые ракеты Х-22 и "Оникс".

Люди возле места попадания. Фото: Новини.LIVE

Воздушную тревогу в городе объявили в 1:57, взрывы были слышны во многих районах, а отбой прозвучал только в 3:45. Противовоздушная оборона уничтожила большинство дронов и ракет, но часть все же попала в центр Одессы.

Спасатели отдыхают после нескольких часов интенсивных работ. Фото: Новини.LIVE

Повреждено здание банка в Одессе

Основной удар был направлен на гражданскую инфраструктуру. Разрушено административное здание в центре города, сильно пострадали жилые дома, учебные заведения — школа, лицей и детский сад. Обломки повредили и здание Генерального консульства Китая.

Тяжелая техника работает на месте разбора завалов. Фото: Новини.LIVE

Одна из ракет попала в отделение банка "Восток". Здание разрушено, погиб охранник, которого нашли под завалами. Еще несколько человек получили ранения, среди них был ребенок. Одну женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Прокуратура открыла производство

Это была третья ночь подряд, когда одесситы просыпались от взрывов. После очередного обстрела Одессы и области прокуратура начала досудебное расследование с целью установления ответственных за эти преступления.

Разрушенное админздание в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Напомним, вчера россияне в очередной раз обстреляли Одессу, дрон попал в жилой дом. Также мы писали, что взрывной волной повреждено 138 окон в квартирах и подъездах, а также 12 балконных блоков.